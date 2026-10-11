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Resumen

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Mircea Cartarescu llegará al Perú para el Hay Festival Arequipa 2026. (Foto: Getty Images)
Mircea Cartarescu llegará al Perú para el Hay Festival Arequipa 2026. (Foto: Getty Images)
/ Europa Press News
Por Juan Carlos Fangacio Arakaki

Tras ser anunciado como el invitado principal del Hay Festival Arequipa del año pasado, el rumano Mircea Cartarescu (Bucarest, 1956) tuvo que cancelar de forma imprevista su visita y dejó un sinsabor entre sus lectores. Este 2026, el autor de “Nostalgia” y “Solenoide” se saca la espina y, ahora sí, estará en la Ciudad Blanca como uno de los participantes estelares del evento.

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