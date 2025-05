Tenía ocho años cuando vio por primera vez “Amadeus” (1985), el filme dirigido por Milos Forman. Fue en el colegio, en clase de música, y quedó fascinado con la actuación de F. Murray Abraham, quien obtuvo el Oscar a mejor actor por su interpretación del compositor italiano Antonio Salieri. Una interpretación tan memorable que convirtió al músico en sinónimo de envidia, mediocridad y vileza. Terminada la función, el niño levantó la mano e hizo preguntas sobre Salieri que su maestro no supo responder. Prácticamente no existía información sobre el supuesto responsable de la temprana muerte de Mozart.

Fue entonces que Ernesto Rodríguez-Monsalve se obsesionó por devolver a Salieri su pedestal en la historia. A partir de entonces dedicó su vida a investigar su biografía. A medida que encontraba nuevos datos, se daba cuenta de lo sorprendente, graciosa, curiosa e importante que fue su figura. Tras 20 años de investigación, le dedicó su tesis doctoral. Hoy, además de publicar la biografía del compositor, recorre Europa y América Latina dirigiendo conciertos dedicados a su repertorio. “¡Todo surgió a partir de la interpretación de F. Murray Abraham!”, comenta.

Antonio Salieri (F. Murray Abraham) observa satisfecho el inicial fracaso de Mozart en la ópera de Viena en una escena de "Amadeus". Al contrario de lo mostrado en la ficción, ambos músicos colaboraron en diversos proyectos. (Foto: Orion Pictures)

No se trata simplemente de buscar inexactitudes entre el filme y la vida de ambos músicos. Sabe que “Amadeus” es una ficción, por lo tanto, toda interpretación se basará en los personajes ficticios de Mozart y Salieri. Rodríguez-Monsalve destaca la reconstrucción de época del filme, recreando las tensiones entre alemanes e italianos, las diferencias entre la nobleza y el pueblo llano, la forma en que los músicos eran obligados a pelear entre sí para conseguir el favor del público. Para el director y musicólogo español de la Universidad Internacional de la Rioja, la película se centra en la enemistad de Salieri contra Mozart. Se trata de la lucha de Salieri contra Dios, con Mozart como campo de batalla. “Salieri le ofrece todo a Dios: su castidad, su pobreza, su humildad, su obediencia, a cambio de ser un compositor famoso. Mientras que Mozart, libertino, irreverente y derrochador, termina recibiendo el verdadero talento natural. Así, todos podemos vernos reflejados tanto en Amadeus como en Salieri. En el talento natural frente al logro conseguido con un enorme esfuerzo. Esa es, para mí, la enseñanza del filme”, explica.

De esta forma, Mozart y Salieri representan los dos grandes estereotipos del artista: el trabajador envidioso que ambiciona lo que no puede tener, y aquel que no lo merece, pero lo tiene. Sin embargo, Rodríguez-Monsalve advierte que el talento también puede resultar una cruz: “Mozart lleva la cruz de su propia genialidad. Esa es la paradoja de la película. Dios es caprichoso”.

Retrato del compositor Antonio Salieri (1750-1825) realizado alrededor de 1800 por el grabador alemán Johann Gottfried Scheffner. (Foto: Getty Images) / brandstaetter images

A diferencia de la ficción cinematográfica, en la vida real Salieri y Mozart vivieron las complejas relaciones propias de cualquier artista, donde la admiración, la cooperación y los celos podían alternarse. Para el investigador, hay que tener en cuenta que en esa época los recursos eran limitados. “Los teatros en Europa eran pocos, los cantantes eran limitados, y los libretistas no abundaban. Las óperas de Salieri funcionaban durante cien representaciones mientras que las de Mozart solo tenían cinco o seis funciones. Ese contraste resultaba doloroso y obligaba a los compositores a mantener una competencia constante. Pero más allá de eso, existía una admiración mutua que se revela en muchos aspectos”, afirma.

En efecto, muestras de amistad entre ambos pueden verse en el hecho de que Mozart escribiera variaciones sobre un tema de Salieri, algo que en esa época se hacía por admiración. Además, Salieri utilizó música de Mozart en muchas de sus óperas. Asimismo, tras la muerte del autor de “La flauta mágica”, su viuda dejó a su hijo Franz como pupilo de Salieri. “¿Qué viuda pondría a su hijo en manos de alguien que hubiera envidiado, odiado o incluso planeara la muerte de su marido?”, se pregunta Rodríguez-Monsalve. “Salieri no solo aceptó al hijo de Mozart como alumno, sino que tampoco le cobró las clases. Fue un gesto de deferencia hacia su colega fallecido. Evidentemente existía rivalidad profesional, pero en ningún caso odio. ¡Y mucho menos deseo de eliminar físicamente al rival! De eso no hay pruebas de ninguna índole”, aclara el estudioso.

—Razones para el olvido—

Para el director de orquesta español, quien estuvo recientemente en Perú para ofrecer conciertos dedicados al repertorio de Salieri, el compositor italiano resulta un personaje difícil de ubicar musicalmente hablando. En efecto, nació en 1750 y murió en 1825, años que tradicionalmente se consideran el inicio y el fin del periodo conocido como clasicismo. Sin embargo, Rodríguez-Monsalve advierte que Salieri es heredero musical de Gluck, Scarlatti y Boccherini, maestros representativos del barroco tardío.

Por otra parte, Salieri fue fundamental en la reforma del clasicismo en Viena, definiendo muchos de los preceptos que consolidaron ese periodo. “Fundó el Conservatorio de Viena y dirigió la orquesta de la ciudad durante más de cincuenta años. Por lo tanto, gran parte del desarrollo del clasicismo se debe en gran medida a Salieri”, afirma su biógrafo.

Tapa del libro "Salieri: El hombre que no mató a Mozart".

Con tal poder e influencia, y habiendo sido maestro de Liszt, Schubert, Beethoven o Hummel, ¿Por qué Salieri fue olvidado poco tiempo después de su muerte? Para Rodríguez-Monsalve la respuesta es clara: el nacionalismo europeo.

“Cuando el nacionalismo se forja en Alemania e Italia en la segunda mitad del siglo XIX, también se construye alrededor de la música. En el caso alemán, abrazando la música de Bach, Beethoven y Wagner. En Italia ocurre lo mismo con la música de Verdi, Rossini y Puccini. Se les considera próceres de la nación, y sus connacionales podían sentirse orgullosos de ellos”, explica Rodríguez-Monsalve.

¿Qué ocurrió con Salieri? Como señala el investigador, el compositor italiano llegó a ser famoso en toda Europa. Se había trasladado a Viena desde Venecia a los 16 años, y regresó a su país solo en algunas giras. “Siendo un italiano radicado treinta años en Alemania, sus paisanos lo consideraban alemán. Y desde el punto de vista de los alemanes, era italiano. De modo que nadie lo reivindicaría en la segunda mitad del siglo XIX como un compositor patrio. Salieri quedó en tierra de nadie. Esa es, para mí, la causa de su desdicha”, añade.

—Palabra de director—

Para tu investigación, has trabajado mucho en archivos buscando las partituras originales de Salieri. ¿Cuánto de su trabajo está desaparecido?

Prácticamente todo el catálogo de Salieri se conserva en la Biblioteca Nacional de Austria. Sus manuscritos y documentación impresa. Salieri, como compositor de la corte, tenía acceso a las imprentas y su música alcanzó una popularidad enorme. Se imprimió muchísimas copias de su trabajo. Es fácil por eso encontrar ediciones e incluso manuscritos en otras grandes bibliotecas europeas, en París, Madrid, Londres o San Petersburgo. Si embargo, eso no significa que su obra se interprete hoy en día. Lamentablemente, Salieri es un compositor muy venido a menos, sobre todo a partir del último cuarto del siglo XIX. Por muchos motivos. En coincidencia con el bicentenario de su muerte, se vive actualmente un proceso de rescate de su producción, además de producirse muchos conciertos. Todavía queda mucho por hacer, pero su legado musical no se ha perdido.

Hay empero una segunda respuesta, ligada a la influencia de Salieri que queda en la música, un legado que no es tangible en una ópera concreta, pero que sí está presente. Por ejemplo, Salieri es el primer compositor que utiliza tres timbales en la orquesta sinfónica. Esto parece anecdótico, pero es muy importante. De ello beberá enormemente Beethoven para sus sinfonías. Salieri es también quien consolida el uso del clarinete en Viena, lo que explica el concierto de clarinete de Mozart o su famoso Réquiem, donde utiliza dos clarinetes en lugar de dos oboes, como era lo acostumbrado. De modo que la impronta de Salieri se deja ver en otras producciones que hoy sí son célebres, aunque no sean de él directamente, pertenecientes a Beethoven, Schubert, Mozart, Verdi o Rossini.

Cuando pensamos que sus alumnos fueron Liszt, Schubert, Beethoven o Hummel, uno se pregunta por qué sus alumnos tuvieron tanta proyección y Salieri haya sido olvidado.

Todas esas figuras que citas fueron, efectivamente, alumnos de Salieri. Pero no fueron los únicos. Salieri tuvo fácilmente entre 300 o 400 alumnos, hoy gran parte desconocidos. Es el tiempo que pone las cosas en persfueran los únicos compositores de su tiempo, pero son los que perviven, los que más se interpretan y se conocen. Cada periodo de la historia de la música se centra en uno, dos, como mucho tres personajes. Y si uno piensa en el clasicismo, pensamos en Mozart y en Haydn. Si uno piensa en el primer cuarto del siglo XIX, citamos a Schubert y Beethoven.

El 21 y el 28 de marzo, en Cuzco y en Arequipa respectivamente, se interpretaron partituras de Salieri que nunca se habían interpretado en América Latina. ¿Salieri llegó a escucharse en América Latina en su época?

Difícil saberlo. No existen esos datos. Y si existen, no se han analizado con suficiente profundidad. Uno no puede saber si a fines del siglo XVIII, bajo el periodo del virreinato, se podía interpretar música de Salieri en las distintas orquestas que existían en los territorios bajo la corona de España. La información es muy escasa. Pero es probable que no, pues normalmente la música que se interpretaba era mayoritariamente religiosa, creada por los músicos de capilla del lugar. Más bien, a lo largo del siglo XIX, sí hay constancia de que en Estados Unidos, México o Argentina se interpretaran óperas de Salieri, pero desaparecen de la programación tan pronto como estas naciones empiezan a independizarse. Siempre puede aparecer un documento de fines del s.XVIII que diga que en Cuzco, en Arequipa o en Lima se interpretó determinada obra de Salieri, pero no es un dato conocido. Pero dentro de la especulación, uno podría afirmar con bastante rotundidad que es poco probable que fuera interpretado después de 1820. A partir de 1850, Salieri había desaparecido de cualquier programación. Alguna de las partituras que hemos tocado ni siquiera fueron estrenadas en su día en Europa. Por lo tanto, es evidente que también fue un estreno no solo en América, sino mundial.

Salieri tuvo mucha mayor fortuna con las óperas que con sus composiciones para conciertos, ¿verdad?

Efectivamente, Salieri fue sobre todo un compositor de óperas. La ópera era lo que más dinero reportaba y lo que más fácilmente te aseguraba el éxito. Y Salieri era un hombre práctico. Escribió medio centenar de gran éxito. Algunos títulos sirvieron para inaugurar teatros como La Scala de Milán, se tradujeron al español, al francés, al inglés, se interpretaron en Madrid, París y Londres. Y por supuesto en todo lo que hoy es Alemania, Austria e Italia, entendiendo que entonces estos países estaban divididos en muchos estados más pequeños. Salieri compuso una sola sinfonía, lo que contrasta con las 41 de Mozart o el centenar de Haydn. Más bien como compositor de música religiosa hizo muchísimo. Como director de la música del emperador de Austria, tenía que dirigir y componer las misas de cada domingo, los Tedeums, los réquiems, etcétera, además de composiciones para cada Semana Santa, Navidad o Pentecostés para la capilla imperial. Tenía mucho trabajo.

Hablando de Salieri como un hombre “práctico”: Se casó con la hija de un financista…

Con el banquero de la corte, en efecto. Una mujer que, además, quedó huérfana justamente antes que Salieri le pidiera la mano.

En el mejor momento...

(Ríe) Sí, porque en esa época de leyes machistas, el que se casaba administraba la herencia de la mujer. Tras la boda, Salieri pasó de ser una persona sin ningún recurso, huérfano de padre y de madre y arruinado por completo, a ser un hombre bastante rico, tanto por la herencia de su esposa como por la gran fortuna que amasó como compositor de la corte y exitoso compositor de óperas.

¿Crees que no podríamos pensar en el Don Giovanni de Mozart sin La fiera de Venecia, la ópera más popular de Salieri?

Fíjate, justamente el Don Giovanni incluye trombones. Algo que le debe a Salieri. Obras como “Las Bodas de Fígaro”, “La Clemenza di Tito” y por supuesto “Così Fan Tutte” son óperas de Mozart que de una u otra manera le deben a Salieri como figura musical. “Così Fan Tutte”, por ejemplo, fue la segunda parte de “La escuela de los celosos”, una ópera de Salieri hecha previamente. “Così Fan Tutte” fue escrita por Lorenzo Da Ponte para Salieri, pero éste se la dio a Mozart para que la terminara. Y “La Clemenza di Tito” es una ópera compuesta para la coronación del emperador Leopoldo escrita por Mozart en 1791. Se acudió a Mozart porque Salieri tenía otros encargos. Yo creo que no podría entenderse la producción de Mozart sin la existencia de Salieri en gran medida.