Resumen

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Patricio Pron nació en Rosario, Argentina, en 1976. Es considerado uno de los narradores más singulares y arriesgados de su generación. (Foto: Enrique Planas desde Arequipa)
Patricio Pron nació en Rosario, Argentina, en 1976. Es considerado uno de los narradores más singulares y arriesgados de su generación. (Foto: Enrique Planas desde Arequipa)
Por Enrique Planas

Los títulos de sus libros son extensos, prometedores y narrativos: “El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan”, “El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia” o “Lo que está y no se usa nos fulminará”. ¿De dónde viene tu regusto por los títulos largos?, le pregunto a Patricio Ron y le comento que a algunos colegas consideran tal extensión algo pretenciosa.

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