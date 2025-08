“Yo reivindico el valor estético del pudor”

No se trata de una biografía al uso. Eso le parecería muy pretencioso. “La mujer Incierta” (Alfaguara) es un relato reflexionado desde el cuerpo, donde la autora colombiana quita toda hojarasca ligada al anecdotario irrelevante para ir a lo esencial: experiencias vinculadas al cuerpo y sus rigores, el trauma infantil de no sentirse bonita, la culpa adolescente, los prejuicios de la educación religiosa, el maltrato físico, la enfermedad, la ansiedad, el desasosiego que la asaltaba en las noches de insomnio. “El cuerpo fue para mí una obsesión desde siempre”, nos dice la autora, una de las presencias más gravitantes de la feria limeña.

Llegada la pandemia, viendo como la muerte se expandía por el mundo, la escritora decidió escribir una personal memoria sobre su cuerpo. Y mientras escribía, advierte, descubrió un tremendo vínculo entre cuerpo y mente: “un libro como este resultó una forma de reconocerse como una unidad”, dice.

En tu libro, recuerdas la prohibición de hablar sobre el cuerpo en tu educación temprana. Sin embargo, confiesas cierta nostalgia por el pudor perdido en estos tiempos, extrañando la necesidad del misterio en una relación. ¿La prohibición enriquece el deseo?

No puedo dejar de reconocer la libertad que han ganado las mujeres. En mi generación vivimos muy oprimidas: el pudor religioso, la culpa, hasta la manera de vestirse o la compostura que debía guardarse. Y aunque a mí me criaron con un pudor excesivo, siempre me ha parecido que el pudor, lo que se oculta, también resulta atractivo. Eso lo comprendí leyendo “La insoportable levedad del ser” de Kundera, donde una mujer anda desnuda por la casa, de lo más campante. Eso es algo que yo rechazo desde una cuestión estética. Si mi marido estuviera por la casa desnudo, yo sentiría mucha molestia.

¿Pero la estética no está también influida por los prejuicios de época?

Así es. La estética está definida por todos esos prejuicios. Nunca sabes cuanta pacatería o represión se esconde tras ella. Sin embargo, creo que el impudor tiene su momento. Siempre debemos mantener una zona de luces y otra de sombras. Yo reivindico el valor estético del pudor. Y te lo voy a decir en otro sentido: en el hecho de no confesarlo todo. Ocultar una parte de la intimidad me parece muy importante en la literatura. Tengo un amigo gay que es un gran escritor. Y dentro de su estética, que es muy política, está mostrar todo el tiempo el sexo entre hombres, de manera impúdica. Sé que es una declaración de principios, pero a mí eso me saca de la lectura. Cuando hay una exacerbación de lo sexual, me incomodo. Sé que eso puede ser consecuencia de la educación que me dieron, que, con el tiempo, se convirtió también en principio estético.

En tu libro cuestionas la educación religiosa que tuviste en un internado de monjas, y luego das cuenta de tu entusiasmo por la docencia. ¿Ser maestra fue un intento por corregir en otros la educación que recibiste?

No fue una decisión. Yo vengo de una familia de docentes. La vida decidió por mí. Tenía que trabajar, y cuando me ofrecieron una cátedra, descubrí que me apasionaba. Pero también me condenaba: empezó a quitarme todo el tiempo para la literatura. Siempre lo he vivido como una contradicción. Pero también fue una oportunidad para pensar de firma subversiva dentro de una institución educativa. Enseñar a mis estudiantes cuál es la dinámica de la poesía me ayudó a hacerme poeta. Eso justificó una parte de mi vida.

Hablas de la paradoja en la educación sentimental de las mujeres de tu generación: Por un lado, se las preparó para el matrimonio, a pensar en el Príncipe Azul, y por otro, se les advertía de que los hombres somos peligrosos. ¿Cómo se vive con esta paradoja?

Creo que el tema ha evolucionado bastante, pero la idea de que un hombre es un peligro permanece intacta. Ahora ya no nos educan para el matrimonio, por fortuna, se nos educa para la libertad, pero la amenaza masculina permanece intacta. Siempre está el miedo de que te violen, que te roben, que te dopen o que te acuchillen. Siempre sientes que alguien está caminando detrás tuyo. Es un temor que las mujeres tenemos incrustado.