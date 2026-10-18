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Además de su trabajo gráfico, Quan Zhou Wu ha dado conferencias sobre racismo e identidad en España, Estados Unidos, Suecia, China y Taiwán.
Además de su trabajo gráfico, Quan Zhou Wu ha dado conferencias sobre racismo e identidad en España, Estados Unidos, Suecia, China y Taiwán.
Por Enrique Planas

Le comentan lo bien que domina el castellano. Siempre la creen turista aunque esté en su barrio, y le harta que todos le hablen en inglés. Y cómo no, si nació en Algeciras. El territorio de Quan Zhou Wu es su casa y el restaurante oriental regentado por sus padres, instalados en Málaga desde los años ochenta.

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