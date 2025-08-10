“Atahualpa habría podido colonizar Australia”

“Incas, espías y astronautas” convoca las preocupaciones tempranas, presentes y futuras de Rafael Dumett. Divertidos, lúcidos y absorbentes, este manojo de ensayos son la personal manera del autor de “El espía del Inca”, de responder críticamente a novelas, estudios o proyectos ajenos, intentando entender por qué le afectan personalmente, sea gustándoles, sea detestándolos.

Una de sus reacciones más furiosas se dirige, en el primero de los ensayos, hacia la novela “Civilizaciones”, del popular escritor francés Laurent Binet, ucronía basada en la posibilidad de que los Incas, imponiéndose a los españoles, secuestrara sus barcos para salir a la conquista de Europa. Para Dumett, se trata, simplemente, de una idea de pacotilla. “Binet solo invierte los términos y reproduce la lógica del colonizador”, señala. “Un contrafáctico bien hecho debe considerar el carácter del personaje. Hay un criterio de verosimilitud compartido con los miembros de tu comunidad. Si transgredes esa verosimilitud, tu lector dejará de creerte”, advierte.

.“Pizarro captura al Inca de Perú”, lienzo temprano del pintor británico John Everett Millais realizado en 1846, que ilustra románticamente lo sucedido en Cajamarca. (Foto: Getty Images) / Photo 12

— ¿Estás diciendo que debemos cancelar la especulación histórica en la novela?

Por el contrario, yo mismo formulo un contrafáctico: ¿Qué hubiera pasado si Atahualpa se hubiera presentado en Cajamarca con gente armada y así venciera a los españoles? Llegué a la conclusión de que habría continuado la idea de Túpac Yupanqui de conquistar la Polinesia. Atahualpa o su hijo habrían continuado su intento civilizatorio y posiblemente colonizado Australia. Eso correspondería con mayor rigor al universo mental incaico.

— Uno de los datos más sorprende es que planteas que Atahualpa es el posible creador del anticucho, al mandar trocear y cocinar los corazones extraídos de sus enemigos...

Eso no lo digo yo. Aparece en la crónica de Betanzos, escrita en 1542. Allí menciona cómo Atahualpa ordenaba extraer el corazón a los miembros de grupos étnicos rebeldes y cómo los cortaban en pedacitos, puestos en una parrilla y cocinados para darlos de comer bien condimentados.

— En tu libro escribes sobre personajes como Felipillo, el traductor de Pizarro y Eudocio Ravines, el político. Ambos parecen tener una extraña correspondencia al ser presentados como espías. ¿Qué te fascina del espionaje?

Hay una cuestión que ocurre con los espías. Cuando un servicio secreto decide utilizar a gente para infiltrar un lugar, elige a gente bicultural, bilingüe, que en algún momento experimenta conflictos de lealtad. En el caso de Rabines, esta evolución obedece a una evolución ideológica que, para mí, oculta una cuestión religiosa. Esto también se expresa en el caso de Felipillo, personaje ajeno al incario, obligado a tomar una posición. No sé por qué me atraen tanto estos dilemas. Posiblemente porque no creo en la lealtad a nada. No creo en nacionalismos, ni en ideologías. En nombre de estas creencias se realizan actos innombrables.

— ¿Crees que Felipillo merece ser defendido?

Quien quiera considerar a Felipillo como traidor está siendo injusto. Para suscribir el concepto de traición tenemos que aceptar antes que hay una persona traicionada. Y Felipillo no tenía ningún vínculo de lealtad ni con los españoles ni con Atahualpa. Incluso, al final de su vida, él experimenta una evolución: enviado con Diego de Almagro para traducirle en el Cuzco, él lo abandona para ir a pelear al bando de Manco Inca. Y morirá con él.

— ¿Podemos también esperar una defensa al demonizado Eudocio Ravines en tu prometida continuación de “El Camarada Jorge y el Dragón”?

No, para nada. En este libro he rastreado y documentado la intervención específica de agentes de la CIA en la escritura, edición, traducción, publicación, promoción y distribución de “La gran estafa”, su libro de memorias.

— ¿Ravines tenía plena conciencia de este auspicio?

Así es. Él se reunió en México, durante un año y medio, con un agente de la CIA para trabajar su libro. En mi novela contaré como trabajó, mintió, edulcoró y omitió elementos de su autobiografía para satisfacer las necesidades de la propaganda.

— ¿Cuáles fueron tus fuentes?

Esto viene de documentos desclasificados de la CIA y libros que están al acceso de todo el mundo. Está la autobiografía de Everette Howard Hunt, que fue un espía de la CIA.

— Un nombre muy de Misión imposible...

Justamente, el papel de Ethan Hunt que interpreta Tom Cruise, lo sacaron de ese espía, el agente de control de Ravines. Hunt participó en el golpe de estado a Jacobo Árbenz en 1954, participó en el intento de invasión de la Bahía de Cochinos en 1961, fue el responsable principal de la siembra de micrófonos en la sede del Partido Demócrata en el Hotel Watergate. Hablamos de gente fundamental en el espionaje norteamericano. Este señor escribió su autografía y menciona a Ravines con nombre y apellido. Y cuenta además que Ravines no escribió el libro por un impulso personal. Fue producto de un encargo, como simultáneamente se le pidió a otros disidentes en Europa o en Estados Unidos.

— Se sabe que la CIA no solo auspició autores y publicaciones, incluso respaldó exposiciones de expresionismo abstracto...

En ese momento, la CIA consideraba que estaba librando una batalla ideológica contra todo aquello que defendiera el socialismo y el comunismo en el mundo. Consideraron que era necesario promover a los exponentes de lo que ellos consideraban la civilización occidental. A través de canales ocultos, financiaron instituciones como el Congreso por la libertad y la cultura o publicaciones como “The Paris Review”. Asimismo, pagaban las exposiciones de los expresionistas norteamericanos. Un pintor como Rothko recibió muchísima promoción porque consideraban que con él se le hacía frente al realismo socialista.

— Al propio Szyszlo le pregunté si era verdad lo del auspicio de la CIA en las exposiciones de este género y él desdeñaba la pregunta...

Posiblemente no lo sabía. ¡Había gente socialista financiada por la CIA sin que ellos lo supieran! Y esto no tenía necesariamente una contrapartida.