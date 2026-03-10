Por Enrique Planas

Hay cosas que extrañaremos. Los caballos como centro de referencia, los férreos próceres casi en el interior de los auditorios. Otros pasarán a un justificado olvido: los baños precarios, las colas, el ruido de la calle interfiriendo las conferencias. La XXX Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) que se realizará del 22 de julio al 6 de agosto, se muda definitivamente.

