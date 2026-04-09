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Samanta Schweblin con el Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana. (Foto: EFE)
Samanta Schweblin con el Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana. (Foto: EFE)
Por Enrique Planas

De un escritor, más allá de su capacidad para tejer historias, admiramos su olfato para advertir los temas que marcan el sentimiento de su época. En “El buen mal”, el manojo de relatos que le ha valido a la argentina Samanta Schweblin el Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, su interés se acerca a lo que llamamos la cultura del cuidado, aquel conjunto de prácticas, creencias, costumbres y hábitos centrados en la compasión, la solidaridad y el respeto al otro. En su caso, sin embargo, el cuidado también es un generador de ansiedad, culpa y desasosiego.

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Entrevista