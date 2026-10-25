icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Serge Barbet, invitado al Hay Festival en Arequipa.
Serge Barbet, invitado al Hay Festival en Arequipa.
Por Enrique Planas

Especialista franco-argentino en educación en medios de comunicación y ciudadanía, Serge Barbet es director del Centro para la Educación en Medios de Comunicación e Información (CLEMI), creado bajo la tutela del Ministerio de Educación Nacional, Juventud y Deportes francés, gracias a la iniciativa de académicos, docentes y periodistas convencidos de que el espíritu crítico debía enseñarse al interior de las escuelas.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Entrevista

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?