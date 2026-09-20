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Sergio Del Molino, premio Alfaguara de novela, desvela en una ficción brillante la historia de Rosario Weiss, oculta tras el mito de Francisco de Goya.
Sergio Del Molino, premio Alfaguara de novela, desvela en una ficción brillante la historia de Rosario Weiss, oculta tras el mito de Francisco de Goya.
Por Enrique Planas

Desde el 2024, año en que fue adquirido, el autorretrato de María del Rosario Weiss Zorrilla (1814-1843) aguarda a los visitantes en la discreta sala 62A del Museo del Prado, dedicada a retratos de pintores españoles del siglo XIX. “La sala de la paranoia” la llaman los vigilantes, pues resulta un poco incómodo para el espectador verse rodeado por un montón de rostros escrutadores. Sobre la pared de oriente, el cuadro la muestra desafiante y soberbia. La artista se representa a sí misma como Diana cazadora, mientras levanta la mano izquierda hacia el oído en un gesto que alude a la facultad de la atención. Se ubica encima del último retrato que se le realizara a Francisco de Goya, hecho por Vicente López. El genio de Fuendetodos tampoco tiene una mirada amable. Más bien parece la de un hombre cansado, que nos increpa por nuestra presencia.

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