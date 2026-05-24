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En su más reciente libro, la influyente filóloga profundiza en la subjetividad femenina, el psicoanálisis y la teoría literaria feminista. (Foto: César Campos)
En su más reciente libro, la influyente filóloga profundiza en la subjetividad femenina, el psicoanálisis y la teoría literaria feminista. (Foto: César Campos)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS
Por Jorge Paredes Laos

Tendría unos 18 o 19 años cuando, en la Universidad de Buenos Aires, intentó alzar su voz en una de esas tantas asambleas universitarias dominadas por estudiantes varones; entonces uno de ellos la mandó callar con estas palabras: “Pero, che, nena, si no sabés lo que hablás, andá a lavar platos”. “Esa fue una herida narcisista brutal”, dice Susana Reisz, sentada en la sala de su casa, en Miraflores, mientras explica por qué desde muy joven buscó rebelarse contra las desigualdades de género.

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Entrevista