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Resumen

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Basada en una investigación meticulosa que incluye relatos de exploradores y científicos decimonónicos y estudios botánicos contemporáneos, Vidya Narine expone las paradojas de nuestra época.
Basada en una investigación meticulosa que incluye relatos de exploradores y científicos decimonónicos y estudios botánicos contemporáneos, Vidya Narine expone las paradojas de nuestra época.
/ Chloe Vollmer-Lo
Por Enrique Planas

Jamás había visto algo así: una tienda dedicada a las orquídeas, flores de formas y colores extraordinarios. Lo escuchó hablar al dueño con sus clientas y clientes, luego ambos charlaron y ella ya no pudo evitar volver. Vidya Narine advertía que la clientela era muy privilegiada, burguesa, procedente de los ámbitos de la política, el espectáculo o la moda. Le dijo que le gustaría escribir sus historias en una novela y el florista se mostró entusiasmado. Concertaron una cita y ella lo escuchó por horas.

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