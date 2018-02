El espacio de los monstruos

Por Katherine Subirana



En un mercado como el peruano, en el que predomina la producción y difusión de la literatura realista, poco a poco se viene abriendo paso la literatura fantástica. El desarrollo de este género no es nuevo; por el contrario, tiene referentes tan clásicos y universales como los geniales Edgard Allan Poe, Robert Louis Stevenson o Howard Phillips Lovecraft, cuya obra acaba de entrar a dominio público al superar los 70 años de su muerte.

En el Perú contamos también con dignos representantes: Abrahan Valdelomar, Clemente Palma, José Adolph o Carlos Calderón Fajardo, por solo mencionar a algunos. “El realismo siempre se ha visto como algo más serio, más formal, y hay muchos autores típicamente realistas que por ahí escribían cuentos fantásticos en una revista, una colaboración o una antología, pero no los promovían. Puede que haya muchos trabajos que han pasado inadvertidos frente a la academia”, dice el escritor y editor de libros de este género José Donayre.

Él explica que en el ámbito de lo fantástico y la ciencia ficción hay un mayor interés por representar cosas que se escapan al realismo. Sensibilidades que el realismo no puede asumir plenamente. “Lo fantástico es aquello que cuestiona tu noción de realidad. No es que un género sea mejor que el otro, se trata simplemente de distintas posibilidades al momento de crear. Lo fantástico no tiene que estar relacionado solo con el mero entretenimiento, pues hay temas muy bien abordados que afrontan la realidad de otra manera”, señala.

* * *

Uno de los temas más recurrentes en la literatura fantástica es el doble como monstruo, como una aberración de la naturaleza. “Que una persona tenga la posibilidad de pararse frente a otro que no es distinto sino que es igual a él es un tema que tiene que ver mucho con la identidad, el autodescubrimiento, los límites, la clonación, con la tecnología, con lo onírico, lo sobrenatural. El doble es el monstruo, la anormalidad que te confunde, que te quita piso, que te trastoca profundamente”, dice Donayre.

Antonio Alcalá González, especialista en literatura gótica de le Universidad de Monterrey, México, en un estudio sobre la otredad gótica y la figura del doble, toma como clarísimo ejemplo de lo que el doble significa citando un cuento de Lovecraft. “ En ‘The Outsider’ (1921), Lovecraft utiliza el recurso del doble dentro de uno mismo para señalar el riesgo de aventurarse más allá de los límites de la cotidianidad, como también el riesgo de reconocer lo abyecto dentro de uno mismo. Al final de su historia, el protagonista anhela regresar a las grotescas cámaras del horrible castillo de las cuales alguna vez osó escapar para conocer una verdad desgarradora acerca de sí mismo. [...] Descubre en el espejo que él mismo es la incorporación misma de la abyección pura. Las circunstancias de su existencia lo llevan a experimentar el estadio del espejo en un período tardío en su vida. En el otro que se encuentra tras el espejo se descubre a sí mismo y al horror de aceptar su propia existencia”, dice el texto.

* * *

Es innegable que la industria de lo fantástico en el Perú avanza a trompicones. ¿Qué es lo que falta para que cuaje? Donayre, conocedor del monstruo por dentro, reconoce que al poco apoyo de la crítica y la academia se le suma la falta de cierto profesionalismo en gran parte de los escritores. “Todavía estamos en el círculo vicioso, pues, como estos libros no tienen mucha llegada fuera del circuito, el asunto se torna muy precario . Que los libros se vendan barato o no se vendan bien hace que tengas problemas para recuperar tu inversión como editor o como autor que se autopublica. Además, si el producto suele pasar inadvertido en los medios, el asunto se empobrece”, reflexiona.

Sin embargo, está surgiendo una corriente que apuesta por cambiar esta realidad. Se trata de más sellos editoriales o editores independientes preocupados por mejorar la calidad de los productos. “Hay ediciones más bonitas, mejor distribuidas, con una mediana repercusión en medios, lo que hace que la literatura fantástica sea más viable como proyecto”, dice con optimismo.

Prueba de esto es la realización del VIII Congreso de Literatura Fantástica y Ciencia Ficción que se inicia esta semana en la Casa de la Literatura —con invitados nacionales e internacionales—, el cual nos permitirá ingresar durante cuatro días en este mundo aparentemente ilusorio que, como dicen sus organizadores, no es más que un espejo de nuestra sorprendente realidad.

​

VIII CONGRESO DE LITERATURA FANTÁSTICA Y CIENCIA Ficción

Del 21 al 24 de febrero se celebrará el VIII Congreso Nacional de Escritores de Literatura Fantástica y Ciencia Ficción Peruana con la participación de más de 30 escritores e investigadores que se reunirán en la Casa de la Literatura en el Centro Histórico de Lima.



El publico podrá disfrutar de diferentes actividades de ingreso libre. Se presentarán los libros Simulador de irrealidad de Giulio Guzmán; El robot alegre de Enrique Kawamura; Estaciones de Andrea Rivera; Seducción de antropófagos de Melina Moise; El dios-sin-rostro de Raúl Quiroz, entre otros.



Además habrán mesas de debates acerca de literatura fantástica y cine de ciencia ficción a la que asistirán autores como Miguel Ángel Vallejo, Elton Honores, Pedro Novoa, Camilo Fernández Cozman, Gonzalo Portals, Richard Leonardo, Sheyla Pacheco



Cronograma de actividades: https://goo.gl/vb6xX8