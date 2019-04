La evolución musical de Yo-yo Ma, por Jorge Riveros-Cayo

Por: Jorge Riveros-Cayo

“Yo creo que la cultura —la forma cómo nos expresamos y entendemos— es parte esencial para construir una sociedad fuerte. Mi esperanza es que podamos utilizar, juntos, la música de Bach para iniciar una conversación mayor en torno a nuestra cultura”, ha dicho el violonchelista chino-estadounidense Yo-Yo Ma, quien hace dos años inició una gira mundial, interpretando la música del célebre compositor alemán.



Su relación con la música de Bach lleva ya varias décadas. Yo-Yo Ma nació hace 62 años en París —hijo de la cantante china Marina Lu y del violinista chino Hiao-Tsiun Ma—, y a muy corta edad aprendió a tocar el piano y el violín. En ese momento, comenzó a familiarizarse con la música de Bach.



Posteriormente, siguió clases de viola, antes de decidirse por el violonchelo. Fue en 1983 cuando grabó por primera vez las Seis suites para violonchelo, de Bach. Tenía 28 años, y, a pesar de su juventud, la grabación fue dramática y robusta, con una técnica de ejecución impecable.



—Una proeza técnica e interpretativa—

Leonard Bernstein, el reconocido director de orquesta y compositor estadounidense, dijo: “Para Bach, las notas musicales no fueron solo sonidos sino la materia misma de la creación musical”. Interpretar a Bach no solo es, en efecto, una proeza musical por las exigencias técnicas, sino también una meta largamente acariciada por la gran mayoría de músicos en el mundo. Bach es el padre de la música occidental. De eso no cabe duda.



“Las seis suites de Bach son consideradas, por muchos, como las composiciones más exigentes en el repertorio solístico”, aseguró Yo-Yo Ma, cuando grabó estas melodías, nuevamente, entre 1994 y 1997.



El resultado fue un álbum titulado The cello suites: Yo-Yo Ma inspired by Bach (Las suites para violonchelo: Yo-Yo Ma inspirado por Bach), una experiencia audiovisual en la que participaron artistas y creadores de distintas disciplinas para realizar filmaciones inspiradas en cada una de las suites.



Yo-Yo Ma. El artista de origen chino hará vibrar Lima el día 30 en la Huaca Pucllana. (Foto: Difusión).

“Todos los artistas con los que he colaborado han estrechado los límites de sus formas artísticas, así como el mismo Bach lo hizo cuando escribió música polifónica para instrumentos que son esencialmente de una sola línea melódica. Cada colaboración ha transformado mi entendimiento de cada suite y cómo interpretarla. Este proyecto, en el que la música de Bach inspiró danza, filmación y diseño de jardines, ha sido una de las experiencias más gozosas de mi vida”, confesó el músico chino-estadounidense aquella vez.



—Conexiones entre culturas—

Ahora Yo-Yo Ma regresa a nuestro país con un nuevo planteamiento interpretativo de estas composiciones. En agosto de 2018, el violonchelista inició una gira que lo ha llevado ya por 36 locaciones distintas alrededor del mundo, entre monumentos, escenarios y sitios arqueológicos. En Lima, tocará en la huaca Pucllana, un espacio milenario que el músico ha escogido para su presentación en el Perú.



El proyecto titulado Six evolutions: Bach cello suites (Seis evoluciones: las suites para violonchelo de Bach) representa su tercera y última interpretación grabada de las obras de Bach, como si cerrara un ciclo de seis décadas con el genio de Eisenach.



Pero más allá de la interpretación musical, Yo-Yo Ma cree firmemente en el poder que tiene la música para generar conexiones entre la gente de diferentes comunidades y culturas. Por eso, en cada presentación, él y su equipo procuran generar un encuentro con artistas y creadores locales, con comunidades y líderes, con quienes genera puentes de diálogo, así como proyectos colaborativos y performances. Todo esto hace que sus presentaciones sean una experiencia única en cada ciudad que visita.



“Entendamos que la cultura puede generar en estos tiempos de división una unión global que nos pueda guiar para tomar decisiones políticas y económicas que beneficien a la especie humana”, dice Yo-Yo Ma.



Para él todos somos seres culturales, por eso busca explorar en eso que nos une y nos conecta para formar un futuro más promisorio. Que suene la música.