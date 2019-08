¿Qué nos hace felices?, por Pedro Cornejo

Por: Pedro Cornejo

¿Nuestro bienestar depende de nuestra situación económica? Una paradoja perturba a psicólogos, filósofos, economistas, científicos sociales y políticos del mundo desarrollado. El economista británico Richard Layard la formula así: “La mayoría quiere aumentar sus ingresos y lucha por conseguirlo; no obstante, aunque las sociedades occidentales se han hecho más ricas, las personas que las forman no son más felices”. Lo que esto parece indicar es que la renta per cápita no es un buen criterio para determinar la felicidad ni de los individuos ni de la sociedad. En primer lugar, porque las preferencias de los individuos cambian con relativa frecuencia. En segundo lugar, porque es imposible comparar el valor simbólico que tiene un incremento de la renta de una persona y la pérdida sufrida por otra. Por otro lado, si en un país se trabajan más horas diarias la renta per cápita será mayor pero no necesariamente la felicidad general, puesto que los trabajadores tendrán menos tiempo libre para disfrutarlo. Y es que la política económica no solo afecta a los ingresos de los miembros de una sociedad, sino que repercute en la vida familiar, en la autoestima individual, en las relaciones con las otras personas de la comunidad, en la delincuencia, etc. El destino de los individuos no depende solo de sí mismos, razón por la cual desean tener seguridad en el trabajo, en la familia y en el barrio. Y tampoco quieren vivir en una sociedad totalmente atomizada —donde cada cual busca su propio beneficio— porque confiar en los demás es, para la mayoría, muy importante.

En efecto, las relaciones familiares, la situación financiera, el trabajo, la comunidad, los amigos, la salud, la libertad individual y los valores personales contribuyen de diferentes maneras —según cada persona— a incrementar o a disminuir nuestra felicidad. Todo ello en el contexto de una ultracompetitiva sociedad de consumo que tiene sus propias reglas de juego, unas reglas implacables en las que la presión por alcanzar el éxito es el imperativo dominante. Enfrentados a esa coyuntura el dilema parece ser bastante simple: o conseguimos el éxito o fracasamos. Y eso está relacionado directamente con nuestro estatus, el cual a su vez depende del empleo y el nivel de ingresos que tengamos.

A pesar de lo dicho, es evidente que la reducción de ingresos se correlaciona fuertemente con el declive del bienestar subjetivo. Y, más allá de las críticas que se le pueda hacer al materialismo de la sociedad de consumo, parece quedar claro que lo que importa es nuestra actitud respecto a la aspiración de ganar dinero (la cual no es buena ni mala en sí misma). En todo caso, y suponiendo que se superen definitivamente los escollos económicos, cabe preguntarse: ¿y entonces qué? Una posible respuesta es la de John Maynard Keynes: “Por primera vez desde su creación el hombre afrontará su verdadero y permanente problema: cómo usar su libertad cuando ya no tiene presiones económicas, cómo ocupar su tiempo libre […] para vivir sabiamente, agradablemente y bien”. Y esto es algo que cada uno, y no el gobierno, tendrá que resolver.