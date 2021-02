Conforme a los criterios de Saber más

Esta semana inauguramos un nueva edición del VI Festival Internacional de Teatro Temporada Alta, con un sabor bastante especial este año. No les voy a hablar mucho de los tiempos tan extraños que estamos viviendo, si no más bien de lo esencial que es ahora, tal vez más que nunca, sostener a la cultura, a los artistas, a la creación y a pesar de todo, buscar siempre la mejor manera de que las obras logren encontrarse con la gente, con la mente.

Por esas razones, para nuestros oficios comprometidos una anulación es siempre la peor de las soluciones, porque afirmamos y reafirmamos que el show debe continuar “le spectacle doit continuer”. Es de nuestra responsabilidad colectiva no dejar de lado una parte tan importante para desarrollo del ser humano y que retrocedamos ante la angustia. Cuidarse del peligro por supuesto, pero a la vez irnos preparando para mejores tiempos. Todo puede empezar de nuevo, aquí y ahora mismo en cada instante, en casa en donde podemos abrir un libro, asistir a una obra de teatro o de danza, escuchar un conversatorio, cantar o escuchar música, pintar y disfrutar del cine, todas estas expresiones valiosísimas del ingenio humano. Estas experiencias nos pueden cambiar la vida para siempre o si no, con suerte, y ya es algo invalorable, nos entretendrán durante algún tiempo.

El VI Festival Internacional de Teatro Temporada Alta culminará el próximo 27 de febrero.

El teatro vive

Pero aquel tiempo es necesario, saludable, imprescindible para poder sumergirse, olvidarse y rearmarse gracias a la ficción, alma y cuerpo para volver a entrar con más fuerza y poder subir al gran escenario de la realidad. Esa operación mágica se llama arte y cultura y es el mejor invento que hemos hecho para hacernos la vida mas bella. No la desestimemos nunca, por favor, sea como público o como los que tomamos las decisiones.

Eso significa decidir entrar a ver los espectáculos y también hacer el esfuerzo de pagar para ayudar a generar un espacio viable para artistas y técnicos. El acceso a la cultura, el derecho a prácticas artísticas debería ser innegociable pase lo que pase porque creemos realmente que eso nos hace más fuertes y menos vulnerables frente a todos los peligros que debemos enfrentar en la vida y poder ayudar a sobrellevar mejor esos malos tiempos. Lo que estamos cumpliendo con este festival bajo esa forma inedita. Hoy más que núnca se tiene que proponer arte y cultura porque es allí justamente donde encontraremos no problemas sino soluciones, no gastos sino inversiones no temor sino ilusion para un mejor mañana. Eso es válido para el Perú y creemos para el mundo entero.

El teatro vive y nos hace vivos.

Más información:

El VI Festival Internacional de Teatro Temporada Alta se extenderá hasta el 27 de febrero de manera virtual y presencial individual. En su programación destacan la compañía de danza Studio Fictif (Francia), el grupo de música experimental Cabosanroque (España) y los conjuntos teatrales El Conde de Torrefiel (España), Rimini Protokoll (Alemania) y el que lidera la coreógrafa francesa Julie Nioche. También resaltan figuras del arte como la italiana Chiara Bersani, la actriz española Anna Alarcón, las uruguayas Leonor Chavarría y Florencia Santángelo, el actor catalán Iván Benet, el notable coreógrafo griego Eurípides Laskaridis y la directora peruana Malú Gil.

Las entradas están a la venta desde 15 soles a través de la plataforma Joinnus Live. El evento comprenderá además un ciclo de proyecciones, charlas y clases maestras gratuitas ofrecidas por el Centro de Desarrollo Coreográfico Nacional Toulouse-Occitanie.

TE PUEDE INTERESAR

“La travesía del duelo”: Un libro sobre las artes para superar el dolor de la muerte

Martes de cine: Un corto peruano galardonado en el extranjero, cine francés gratuito y una película de la temporada de premios

Teresa Burga: la artista que con sus obras inauguró el mañana | IN MEMORIAM

“Ama/zonas de mitos y visiones”, la miniserie para entender la realidad de la selva a través de sus artistas