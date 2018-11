•Un escritor

Yasunari Kawabata



•tres libros

País de nieve, de Yasunari Kawabata; Elogio de la sombra, de Junichiro Tanizaki; Ka,

de Roberto Calasso



•Tres películas

Y la nave va, de Federico Fellini; Trenes rigurosamente vigilados, de Jirí Menzel; Buenos días, de Yasujiro Ozu



•Tres discos

You want it darker, de Leonard Cohen; Tropical classics, de Grupo Folklórico Experimental Nuevayorquino; Le voyage magnifique, de Maria

João Pires



•Una frase

“¡Quién pudiera disputar con Dios como con su prójimo!”.

Job