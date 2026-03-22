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Resumen

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Para el psicólogo Arboccó de los Heros, el fenómeno de los ‘therians’ está relacionado con una reacción hacia lo que significa ser adulto en la sociedad contemporánea.
Para el psicólogo Arboccó de los Heros, el fenómeno de los ‘therians’ está relacionado con una reacción hacia lo que significa ser adulto en la sociedad contemporánea.
/ Rodrigo Abd
Por Jorge Paredes Laos

Hace algunos años, los terraplanistas sorprendían a todos al asegurar que nuestro planeta era, en realidad, un inmenso disco que giraba llanamente por el espacio. Las supuestas pruebas y videos de aquello se multiplicaban por YouTube. En plena pandemia, nuevos podcasts expandían la idea del efecto nocivo de las vacunas y de su relación con misteriosos microchips que buscaban controlar nuestra atribulada humanidad. Y, recientemente, comunidades de adolescentes y jóvenes han aparecido en las redes sociales asumiendo la ‘identidad’ de perros y gatos, manifestada en fugaces pero efectivos videos de TikTok. Sin embargo, esta vorágine de irracionalidad no es nueva. Hace un siglo, mucha gente creía en la comunicación con los muertos, a través de médiums, y el espiritismo era una corriente en boga, por ejemplo.

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