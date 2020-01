Hubo una vez en el Perú no una, sino muchas niñas y adolescentes que crecieron sin escuchar la palabra feminismo. Generaciones enteras que no supieron, sino hasta adultas, que la culpa no era suya, ni dónde estaban o cómo vestían, y para quienes palabras como machismo, deconstrucción o patriarcado sonaban lejanas, antiguas o panfletarias. El panorama, felizmente, cambió. O está en ello.

Aunque la política educativa con enfoque de género está aún en debate en nuestro país, el mundo sigue girando, y hoy todas las niñas y adolescentes del Perú están abiertamente expuestas a mensajes globales tan potentes como el del colectivo feminista Las Tesis y también a mensajes más conservadores como los que lanza el colectivo Con mis hijos no te metas.

También encontramos nuevos espacios —más allá de los siempre vigentes deportivos, artísticos, religiosos o políticos tradicionales— en los que las jóvenes miembros de esta generación pueden canalizar sus inquietudes. Uno de ellos es Girl Gov Perú.

* * *

Girl Gov llegó al Perú en 2018, y empezó su trabajo con niñas y adolescentes en 2019. Karina Núñez, comunicadora para el desarrollo, y Beatriz Córdova y Gianina Márquez, ambas magísteres en Estudios de Género, son las responsables del proyecto. “GirlGov surgió a partir de una conversación en que reflexionamos sobre nuestro trabajo profesional, historias de vida y activismo. Consultamos a la Women and Girls Foundation la posibilidad de traer su programa GirlGov —creado en 2010 y que funciona solo en Estados Unidos— al Perú y ellas recibieron con los brazos abiertos nuestra iniciativa”, cuenta Gianina Márquez. La principal motivación para que las tres se embarquen en esta empresa —en la que cuentan con un equipo de voluntarias, un consejo directivo y un equipo de mentoras— fue su experiencia propia. Salvo Gianina, que aprendió de liderazgo, trabajo en equipo y desarrollo personal al ser voleibolista, Karina y Beatriz no contaron en su niñez/adolescencia con un espacio en el cual desarrollar sus inquietudes políticas y participativas. “A pesar de mi interés, llegué a pensar en que las cosas que me interesaban en cuanto a debate y participación eran cosas de adultos”, cuenta Beatriz.

Esta es una oportunidad para reconciliarse con las niñas curiosas e inquietas que fueron, y en un contexto en el cual la palabra feminismo se repite sin miedo. “Me motiva muchísimo acompañar a niñas y adolescentes en su proceso de despertar de conciencia política desde una mirada feminista. Es un proceso sanador y a la vez retador”, dice Karina.

** *

Para asegurar un entorno más amable para las participantes, el programa incluye cuatro sesiones de trabajo con madres, padres y/o responsables del cuidado de las menores con el objetivo de involucrarlos en el proceso de fortalecimiento de capacidades de liderazgo político de sus hijas. A pesar de ello, se encuentran con obstáculos: algunas girlgovers manifestaron la resistencia de parte de los operadores educativos ante las iniciativas sociales emprendidas por ellas.

Aun así, las muchachas de Girl Gov han sabido sacar adelante algunas iniciativas, por ejemplo, @papayitainforma, una cuenta de Instagram en la que brindan información de manera sencilla y divertida sobre salud menstrual.

El equipo impulsor ha aprendido a acompañar a las girlgovers, como llaman a las participantes, sin una mirada condescendiente o maternal. “Es importante que haya una disposición de horizontalidad en el compartir de nuestras perspectivas y experiencias con las niñas y adolescentes. Debemos dejar de pensar en ellas como las ciudadanas del futuro. Están aquí y ahora, son ciudadanas con inquietudes, iniciativas y demandas que deben ser visibilizadas y tomadas en cuenta”, añade Beatriz.

Y funciona. Tres girlgovers, Urpi (15), Ximena (16) y Dayana (14), respondieron la pregunta ¿Cómo te sientes tras participar en Girl Gov Perú? Y sus respuestas fueron hermosas: “Muy feliz. Siento que ha sido necesario para poder construirme como persona y ciudadana” (Urpi), “Lo que más me gusta es la sororidad que hay en el programa. Sobre todo he desarrollado una mayor empatía” (Ximena), “Gracias a Girl Gov pude entender que no soy la única mujer adolescente que quiere cambiar los problemas que nos afectan” (Dayana).

La seguridad en las respuestas de estas tres adolescentes del siglo XXI puede asegurarles a las adultas de hoy, niñas del siglo XX, que el futuro y el presente están en buenas manos.





¿Cómo participar en Girl Gov Perú?