Grupo Íntegro celebra sus 35 años en el Gran Teatro Nacional

El Gran Teatro Nacional ha sido el espacio escogido para presentar la nueva puesta en escena del grupo Integro "Jardín de oro". Como parte de sus celebraciones por sus 35 años difundiendo la danza contemporánea, Oscar Naters conversa con El Dominical y comparte su visión de lo que será esta esperada presentación.

Jardín de oro

"Jardín de oro" utiliza elementos de la cultura prehispánica en su propuesta y no eres el único en el arte que viene haciendo eso, sino que vemos una tendencia en la literatura, la música y el teatro. ¿Usarlo en esta ocasión nace a partir de esa ola o es algo que se ha venido desarrollando en el tiempo?

Viene de hace tiempo. Desde hace 30 años con Ana Zavala, mi compañera, estamos siguiendo un camino, estamos iniciados en una serie de ceremonias en busca de visión a través de plantas de sanación y a través de esa preparación, que es paralela a nuestro desarrollo artístico, hemos ingresado en esta propuesta. Desde 1992 que partimos a México y vivimos rodeados por la contaminación tan conocida de esa ciudad, nos interesamos por el tema medio ambiental y tenemos una serie de propuestas y montajes a partir de esa preocupación. El trabajo simbólico andino o amazónico lo venimos trabajando en otros montajes anteriores.





¿Cómo te has valido para inspirarte en esos temas o qué pasajes históricos te han marcado para que tomen un papel importante en la propuesta?

Nosotros como artistas contemporáneos estamos al tanto de lo que sucede en la contemporaneidad, muchas veces los temas llegan y no son buscados para el éxito o para el público. Son temas que nos preocupan y que debería preocuparle a todo el mundo y los tomamos porque están flotando en el aire.



¿Por qué el tema prehispánico sigue siendo contemporáneo?

Porque en estos momentos estamos viviendo un nuevo Pachacuti, la tierra está trastornada, hay una serie de eventos terribles que están sucediendo y es cíclico. Hay algo que retorna porque el tiempo es espiral y no una línea recta entonces los temas van retornando con variantes, es decir que vamos encontrando nuevamente conexiones con temas que hemos tratado anteriormente.



El incendio en la Amazonía refuerza la idea que acabas de mencionar.

Sí, es algo que se da de alguna manera por la preocupación que hemos tenido nosotros con el tema del oro y la Amazonía. Este montaje surge hace diez años y por alguna razón no se pudo desarrollar ni presentar pero es algo que ha estado ahí hace tiempo y en esta oportunidad gracias al Gran Teatro Nacional podemos producirlo.



¿Te has puesto a pensar si en algún momento una propuesta artística puede revertir toda la crisis ambiental que venimos atravesando?

Yo creo que es probable, la propuesta de Íntegro apunta a una lectura individual de lo que se propone, de ser posible una catarsis personal. En este lenguaje venimos trabajando desde hace ya un buen tiempo a través del formato interdisciplinario muy potente que permite que esto suceda. Deseamos encontrar una posibilidad de consciencia en el individuo. Creo que por un lado el razonamiento está ocupando un lugar absoluto y el sentimiento o sensibilidad se pierde cada vez más. Una vez que la sensibilidad conecta con el ser humano se entiende. Se entiende mejor que solo a través de la razón y este es el lenguaje que nosotros venimos desarrollando hace tiempo.



Pero muchas veces la intensiones que se tienen para reforzar el lado sensible de las personas termina siendo muy superficial y seguramente habrán personas que no entienden y terminan encontrando estas propuestas como algo confuso. ¿Qué es lo que haces tú cuando les sucede esto a los espectadores?

Yo considero que nuestro trabajo ya no es experimental sino experimentado porque 35 años nos da un cierto manejo de nuestra propuesta que puede ser bastante contundente. Se busca que el espectador no se esfuerce demasiado en tratar de entender porque esta no es una propuesta narrativa sino que está más cercano a una poética de la imagen o de lo sonoro. Es probable que ni siquiera se comprenda el mensaje desde el inicio pero sí estamos seguros que ingresa muy directamente a lo más profundo de su ser y esto puede manifestarse un día después durante el sueño o una semana después. De eso se trata, de dejar una semilla y que algo realmente suceda dentro de este espectador.



Me pongo a pensar en lo que acabas de decir y pienso en otras obras como una bala que impacta inmediatamente y entiendo la tuya como un virus que se va esparciendo por la mentalidad del espectador.

Exactamente y que permite que ese espectador pueda tener un conocimiento de él mismo porque este es el punto más importante de todo. Si pensamos en los líderes mundiales que actúan de la manera irracional en que están actuando, creo que lo hacen porque tienen un gran temor. El temor hace que uno reaccione violentamente por un lado y por otro hace que uno se cubra y trate de acumular en defensa de lo que tiene. Creo que el capitalismo está a puno de desmoronarse como un castillo de naipes y estos señores están en una situación de no saber quiénes son y no poder dar marcha atrás porque no se conocen. Hay que curarlos a ellos también. Esto parte desde un ingresar a ellos mismos y no pensar que la realidad es lo que está afuera, la realidad es también lo que está dentro de uno.



¿La gente necesita un conocimiento previo o todo se centra en las sensaciones que deben experimentar al ver la obra?

Sí, la emotividad de lo que se va sintiendo. Esto puede conectar con un conocimiento colectivo, realmente hay una consciencia colectiva que está dentro de cada uno de nosotros.



¿La búsqueda de la emotividad resulta más difícil dado el mundo tan racional en el que vivimos?

Exacto. Yo en principio considero que no podemos pretender cambiar el mundo a través de lo que hacemos, cada uno hace lo mejor que puede en lo que cree que le corresponde hacer. No debe ceder ni un milímetro en eso que uno considera que hace bien y que lo puede hacer cada vez mejor. A eso apuntamos y esto es una forma de vida, el haber encontrado una forma de continuar porque es pesado, estamos en una situación límite donde parece que no hay ninguna reacción. Es fácil entrar en una situación de bajar los brazos y ceder y abrir la puerta al apocalipsis, pero en el fondo hay en el ser humano una luz para continuar si es que desarrollamos un poco más la consciencia y dejamos esos patrones mentales que nos hacen actuar como uno siempre lo hace y no se pone uno a encontrar su lado más sensible. Jardín de oro termina siendo una reflexión sobre el paisaje, eso que nos permite ver aquello que estuvo atrás en nuestra historia.



Has comentado anteriormente que ya no desarrollan una propuesta experimental sino experimentada ¿Cómo se llegó a esta fase?

A veces es mal interpretado el término experimental, porque se cree que se hace algo para ver qué cosa va a salir y en nuestro caso hablar de los temas que hablamos ya no es experimental, es realmente muy real. Por otro lado el lenguaje es claro y preciso, en todo caso el que experimenta algo profundo es el espectador.