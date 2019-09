¿Las infecciones al oído extinguieron a los neardental?

Por Juan Luis Nugent



Oído del mal

¿Fueron recurrentes infecciones al oído las responsables de la extinción del neandertal?

Solemos pensar en alguien tosco y bruto cuando usamos la palabra neandertal. Así hemos caracterizado en el imaginario colectivo a este homínido con el que compartimos un ancestro común. Y aunque se extinguió hace 40.000 años al no haber podido evolucionar como lo hizo el humano, cada cierto tiempo surgen hallazgos que nos hacen cuestionar si acaso no hemos sido demasiado duros con los neandertales.

En años recientes, por ejemplo, hemos descubierto que creaban joyas y herramientas, preparaban pigmentos y tinturas para la piel, que desarrollaron un lenguaje e hicieron ollas y prepararon pegamentos con corteza de abedul. Nuevos indicios sobre las causas que los llevaron a la extinción apuntan a problemas de salud antes que a sus habilidades cognitivas. Anthony Pagano, investigador médico de la Universidad Seton Hall, en Nueva Jersey, sugiere que una proclividad a las infecciones de oído puede haber sido determinante para la desaparición de este primo lejano de nuestra especie. Pagano señala que la clave estaría en el tubo de Eustaquio que conecta el oído medio con la garganta. Cada vez que tragamos, la parte de este tubo se abre, lo que permite que el aire entre o salga desde nuestro oído medio, explica un artículo de The Economist.

Por ello es que muchas veces una infección bacteriana de la garganta puede convertirse en una otitis. En los adultos, continúa la explicación de Pagano, el tubo tiene una orientación vertical lo que les dificulta a las bacterias llegar al oído; pero en los niños está en posición horizontal. De ahí que la incidencia de otitis sea mucho mayor en niños menores de seis años.

Al examinar cráneos de neandertales, Pagano descubrió que el tubo de Eustaquio tenía una orientación horizontal. En tiempos prehistóricos, las infecciones de oído no solo eran mortales, sino que su recurrencia pudo ocasionar daños mayores. Y ya sabemos quiénes aprovecharon esa desventaja miles de años atrás.

​

Las aerolíneas y fabricantes de aviones buscan sostener la rentabilidad de su negocio a costa de la comodidad de los pasajeros. archivo el comercio

Al fondo a la derecha

Airbus anuncia sensores que monitorearán el tiempo que sus pasajeros pasan en el baño durante un vuelo.

La manera en que las aerolíneas y fabricantes de aviones buscan sostener la rentabilidad de su negocio a costa de la comodidad de los pasajeros ya tiene ribetes de comedia trágica. Airbus, por ejemplo, acaba de anunciar que su próxima generación de aviones contará con herramientas tecnológicas a las que han denominado The Airbus Connected Experience, informa un artículo de Time. Este sistema cuenta con sensores y monitores que permiten saber si un pasajero tiene el cinturón desabrochado, si una persiana no se ha cerrado, si el asiento no está en posición vertical o si alguien no ha cerrado bien el compartimiento de equipaje. También monitorea espacios más privados, como el baño. La tripulación podrá saber cuándo se ha acabado el jabón o se ha trabado una puerta o si algún pasajero se está tomando más tiempo del usual. Como señala un portavoz, la empresa espera con ansias el big data sobre hábitos y conductas de sus pasajeros para idear nuevas formas de optimizar servicios y, por supuesto, espacios en el avión. Qué nos queda.

Desde hoy, este juego estará disponible para descargar desde la plataforma Steam. archivo el comercio

El Coronel tiene quien le escriba

¿Por qué KFC ha creado un simulador de citas digital para conquistar al coronel Sanders? En serio.

​Vamos al grano porque no hay otra forma de entrar en este tema. I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin’ Good Dating Simulator (que podría traducirse como ‘¡Te amo, coronel Sanders! Un simulador de citas para chuparse los dedos’) es un juego en el que uno es estudiante de una escuela de cocina donde uno de los compañeros es nada menos que Harland Sanders, el hombre que se hizo rico convirtiendo su pollo frito en una franquicia. El reto consiste en aprobar los cursos y, cómo no, ganarte el corazón del protagonista, al que se le han quitado 50 años de encima y estilizado como personaje de anime para hacer más, digamos, digerible el singular encargo. El juego estará disponible para descarga desde la plataforma Steam desde el 24 de setiembre y aunque la información ha sido confirmada por representantes de KFC, nadie ha sabido indicar por qué, para qué y cómo este nuevo juego repercutirá en la venta y posicionamiento de sus frituras a nivel global. Paciencia.