Por: Omar U. Flórez

​

La conferencia de inteligencia artificial (IA) más importante del mundo se desarrollará la primera semana de diciembre en Montreal, Canadá. El evento denominado Neural Information Processing Systems (NIPS) convoca a investigadores e ingenieros que discuten sobre los algoritmos que empujan los límites de esta tecnología.



Y mientras estos avances alimentan nuestra imaginación y hacen nuestros smartphones, coches y robots más inteligentes, existe un deseo muy fuerte en la comunidad científica por promover la diversidad entre sus miembros. Ahora se pueden resolver problemas complejos considerando puntos de vista, valores y culturas diferentes. Por ese motivo, existen esfuerzos concretos para apoyar la presencia de mujeres y afroamericanos a través de organizaciones como Women in Machine Learning y Black in AI. Este año los latinos tendremos por primera vez una voz en esta conferencia durante el workshop denominado LatinX in AI, el cual reunirá a estudiantes y profesionales con raíces latinas, quienes estudian cómo entrenar las computadoras con base en evidencias.



Esta es una oportunidad increíble para que los latinos dirijan el curso de esta tecnología, y puedan construir una IA más natural y empática sin diferencias de género, color de piel y edad. Quien escribe tiene el honor y la responsabilidad de dar la charla principal de este evento y mostrará distintas formas de traducir la cultura latina a los datos y algoritmos, de manera que reflejen sin prejuicios nuestra realidad.



Esperamos que este esfuerzo inspire a la siguiente generación de profesionales latinos y haga énfasis en la importancia de construir una I A más justa para todos.