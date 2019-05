Francisco García inaugura la muestra de arte abstracto "La línea constante"

Francisco García Villavicencio conversa con El Dominical para comentar las ideas que se encuentran detrás de las líneas que forman parte de la muestra que acaba de inaugurar.

¿Cuál es la presencia del grafiti dentro de tu muestra?

Cuando yo comenzaba a acercarme al arte en general comencé con el grafiti en el colegio cuando yo tenía 15 años. Todo mi trabajo, de alguna manera, parte de este proceso porque me interesan las paredes y las líneas que estas guardan, estas en las que la gente hace inscripciones, rayan y grafitean creando un cúmulo de lenguajes. El material, el spray, es una pintura de secado rápido y esa acción de no poder borrar lo que haces me interesa porque crea la acción del trazo.



¿Esa acción de pintura inmediata es con la intención de mostrar lo que verdaderamente deseas transmitir sin rodeos?

Sí, creo que esa es una manera de volver a ser niño. Cuando eres pequeño no tienes una consciencia clara de los que estás haciendo y solo haces. Parte de lo que vengo desarrollando en mi trabajo es desaprender.



¿Qué otros estilos podemos encontrar en la muestra?

El arte abstracto, el expresionismo, me interesa lo que es en general las cosas que no tienen una idea cerrada, no es una obra terminada. Creo que la obra se compone con lo que uno hace y lo que el espectador incorpora con sus ideas.



Mencionabas en el texto introductorio a la muestra que buscas representar a la ciudad ¿Cómo consigues esto?

Mi obra representan una idea de caos, en ese desorden en el que estamos envueltos encontramos conexiones. Todos los días salgo a caminar para encontrarme con la ciudad, con ese caos que voy representando en mi obra. Por ejemplo, las líneas que para mí tienen que ver con la idea de la línea que recta que ha creado el hombre, que se construye para tener un orden y un camino. Pero esas líneas también nos cuadriculan, nos cierras, nos encasilla y eso no existe en la naturaleza. Mi trabajo tiene que ver con esta idea de equilibrio y caos, las líneas que hay en los postes de luz me interesan como formas, líneas de dibujo que la ciudad crea. Hay una conexión con las plantas, los animales y demás que también existen en la ciudad. Mi trabajo refleja este deseo del hombre por siempre querer imitar lo natural.



¿A partir de qué artistas se ha construido todo este concepto que acabas de comentar?

Todo comenzó a partir de la lectura del manifiesto que hizo el artista austriaco Hundertwasser en el que hablaba de cómo la línea en la arquitectura, el arte y nuestra vida cotidiana está muy presente. Entender al arte como algo que transforma es algo que me acompaña y que finalmente termina por definir el arte que quiero hacer.



¿Crees que en nuestro país el arte abstracto ha sido debidamente reconocido?

Siempre este es un tema de debate pero creo que el arte abstracto en el Perú es algo muy minúsculo. Creo que al igual que otros géneros artísticos, el arte abstracto no es muy digerible para todo el público. Al final creo que tiene que ver con la educación, por eso, si es que no hay siquiera un curso de arte o apreciación del arte en los colegios, tanto públicos y privados, no se podrá generar el proceso educativo que permita reconocer el trabajo que se hace.





Información:

Lugar: Tierra Baldía. Av. Del Ejército 847, Miraflores.

Fecha: Del 27 de mayo al 5 de junio

Ingreso libre