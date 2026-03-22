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Resumen

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Gustavo Faverón. (Foto: Martín Acevedo/ GEC)
Gustavo Faverón. (Foto: Martín Acevedo/ GEC)
Por José Carlos Yrigoyen

Con “Madame Vargas Llosa”, Gustavo Faverón inaugura una serie de novelas breves que ha titulado “Más opio para el pueblo”. Comencemos diciendo que este libro significa un excelente inicio para dicho proyecto: Faverón ha escrito una fábula deliciosa, cruel, atestada de compartimentos –a veces iluminadores, a veces tramposos– que configuran un juego de apariencias y referencias pletórico de imaginación sardónica y compulsiva, además de un humor corrosivo que en sus tramos más logrados nos arranca la carcajada o nos asombra por su malevolencia. Estamos tal vez ante una de las novelas peruanas más divertidas desde “Pantaleón y las visitadoras” o “La tía Julia y el escribidor”.

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Tipo de trabajo:

RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.