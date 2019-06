María Fe Florez-Estrada participa en la sección 10+1 fijas

•Un escritor

•tres libros

El amante del volcán, de Susan Sontag; El niño de los caballos, de Rupert Isaacson; Historia de la belleza, de Umberto Eco



"El amante del volcán" de Susan Sontag es uno de los libros preferidos de la artista plástica María Fe Florez-Estrada. AP

•Tres películas

Persona,

de Ingmar Bergman; Laberinto,

de Jim Henson;

El padrino,

de Francis Ford Coppola



•Tres discos

Fields of gold, de Sting; Welcome to the real world, de Mr. Mister; Infinity, de Journey



•Una frase

“Hay dos formas de ver la vida: una es creer que no existen milagros; la otra, que todo es un milagro”. Albert Einstein