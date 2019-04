Jorge Luis Cruz: “La tecnología ha perdido ese valor vanguardista del siglo xx”

Cinco poemas inéditos de Samantha Berger (1982-2007), joven poeta que se suicidó a los 25 años, quedaron en su mente y la ansiedad por publicarlos fue el germen de Somos lo que somos. Poesía peruana del siglo 21. El periodista Jorge Luis Cruz sintió la necesidad de reunir en un solo libro a Berger y otros 17 poetas peruanos que —según él— no han recibido la atención que merecen.



Antes que una antología, este libro es una reunión de poemas. “Una muestra de un universo mayor”, enfatiza el editor. “Dentro de diez años publicaré otro, pero con aquellos que faltaron e iré descubriendo”, agrega.



¿Cómo lidias con la recepción? Como sucede con las antologías, en algún momento habrá quien cuestione por qué figuran unos y otros no.

Cuando estuve en camino a la presentación del libro, me escribió una persona que me felicitó por la publicación, pero me dijo que era muy pretencioso y que tenía faltas clamorosas. Ni siquiera lo había presentado y ya tenía este comentario. Este libro lo edité y financié con el consejo de muchas personas. Solo es mi homenaje a Samantha y mi agradecimiento a la poesía peruana por lo que ha hecho por mí.



Pensando en el tránsito de la poesía del siglo XX al XXI, ¿crees que la poesía contemporánea ha querido “matar al padre”?

Creo que pasa lo contrario. Admiramos tanto a nuestros grandes poetas que queremos ser como ellos. Intentamos que su línea poética siga evolucionando.





¿Cómo explicarías que poetas como Javier Heraud o Luis Hernández sigan tan vigentes, sobre todo, entre los jóvenes?

Tienen la condición de que murieron jóvenes, entonces siempre serán poetas jóvenes y los verán así. Es una particularidad muy extraña porque nunca van a envejecer. Siempre suenan frescos. Heraud es un poeta de versos sencillos y claros. Luchito Hernández es más lírico. Son los poetas que hacen que te enamores de la poesía y que después te permiten profundizar y descubrir a otros.



¿Cómo ven los poetas contemporáneos a tótems como César Vallejo?

Es la gran manifestación de la poesía de la lengua en castellano y de la humanidad. En algún momento escuché que Vallejo era el poeta del cual todos partimos y del cual todos nos alejamos porque es tan difícil llegar a él. Vallejo está ahí como el sol.



¿Auguras alguna obra canónica de la generación actual?

Hay un fenómeno muy interesante en la manifestación de la gran poesía peruana: la mayoría de representantes son mujeres, lo cual lo hace interesante en un ambiente literario que ha sido muy machista. Somos lo que somos iba a tener más poetas mujeres que hombres, pero algunas no pudieron estar por diferentes razones. Valeria Román tiene una producción impresionante y a Victoria Guerrero le falta decir mucho más. Por otro lado, esperaría que Rafael Inurritegui logre escribir más poesía. Puede haber mucho oro en lo que descubramos de Samantha Berger, que era para mí la gran poeta de nuestra generación. Rafael Robles me gusta también porque tiene mucho humor y su poesía podría en el futuro consolidarse.





Así como en la vanguardia aparecían imágenes como el ferrocarril o el aeroplano, ¿notas una tendencia actual por evocar la tecnología?

He leído mucho palabras como computador, teclado, sms, redes sociales. Cuando se empezó a hablar del ferrocarril o el aeroplano todavía era una época en la que la gente se sorprendía más. El avance era más misterioso, pero la tecnología está ocurriendo tan rápido que cuando se introducen términos siento que en dos años nadie los va a entender. Ha perdido ese valor vanguardista que tuvo en el siglo XX porque mientras lo vas escribiendo ya pasó y parece antiguo. Sin embargo, pienso que la poesía podría explorar mucho sobre la ciencia, los planetas, el espacio. ¿Cuál es nuestro rol en el universo si cada vez somos más pequeños? Con los años será un nuevo tipo de angustia. Veo la poesía más cercana a la ciencia que a la tecnología.

Poemas

SAMANTHA BERGER (Lima, 1982-Viena, 2007)

¿Concesiones de cronos?

Hoy que el tiempo es libélula de fuego

libélula constante

difamada por las cápsulas de arena



Hoy que el espanto es heroico

y transcurro deslumbrada

esparcida en los rincones de la sala



Solo hoy

extinta en tus medias palabras

represento los signos

/ intuitivamente huyendo



Te mantengo suspendido de metáforas acústicas

hora destellante

hora sobrecogida

ocupando los silencios con delirio

/ de relámpago y aguja



Tan callado de nocturnidad

como hace dos tardes

tan inercia –víspera – agobiante

como hace cien años



JULIANE ÁNGELES (Lima, 1986)

Policiales



Mi cactus ha muerto.

Mi escritorio ha recuperado soberanía.

Mi taza de té ha vuelto arrepentida a su antiguo lugar

pero las autoridades de cactáceas sospechan que tengo en la mira

comprar otro cactus para asesinarlo

(Inédito. 2015)



VALERIA ROMÁN MARROQUÍN (Lima, 1999)

UN MAMÍFERO BÍPDEO

un mamífero bípedo perteneciente a la familia Hominiadae

vaga durante numerosos años fuera de su patria



sin masturbación, muy lejos de la dialéctica muy lejos de la jurisdicción

muy cerca de la gran industria;

estrechamente vigilado por cierta tendencia histórica

a la acumulación capitalista

qué clase de animal somos

se increpa



del Sus scrofa domestica al Homo Sapiens y viceversa

cuánto es el espacio hay entre nosotros cuál es la distancia que

hemos recorrido



sobre dos patas



privilegio y prodigio de la especie

un hombre asalariado mira el cielo con sed

me pregunta a qué hora podrá descansar

no hay respuesta

suenan las alarmas



(Zoon politikon. Inédito, 2017)