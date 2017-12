Microcuentos: elogio de la brevedad

- / -

"Cargamontón", por Enrique Tamay (Chimbote, Áncash, 1964). A la edad de ochenta años no pude resistirme más. Fue un cargamontón. Mujer, hijos, nietos y bisnietos me llevaron de brazos, como buen angelito, galante, a la casa de Dios; y no me quedó otra que responderle al clérigo: Sí, acepto. (En "De infidelidades y demás yerbas", Grupo Editorial Arteidea, 2006) (Ilustración: Victor Aguilar Arrúa)