Migración japonesa: De la tierra, el sol y las estrellas, por Diana Gonzales Obando

“Para colaborar con los estudios astronómicos del Año Geofísico Internacional, llegó ayer al Callao procedente del Japón el señor Mutsumi Ishitsuka, quien se dirigirá de inmediato a Huancayo para trabajar en el Instituto Geofísico de dicha ciudad, con el coronógrafo instalado últimamente en el indicado observatorio”, relata la noticia del 5 de junio de 1957 publicada en este Diario. Un joven Ishitsuka arribaba en barco a nuestro país para hacer historia.



Un asteroide y un planetario llevan su nombre en honor a los grandes aportes que realizó en los más de sesenta años que estuvo en nuestro país. Se convirtió, así, en un emblemático personaje que siempre mantuvo lazos con instituciones japonesas, lo que le permitió conseguir donaciones que acercaron al Perú a las estrellas. Según la página de Instituto Geofísico del Perú, donde trabajó por muchos años, entre los principales aportes de Ishitsuka se cuenta la construcción del Observatorio de Cosmos, en el distrito de San José de Jarpa, en Junín. Gracias al apoyo del Observatorio de Huancayo y los gobiernos peruano y japonés se pudo establecer, en 1965, que esta zona era el lugar más apropiado para el observatorio. Fue terminado en 1978 y diez años después ahí se observó por primera vez la línea verde de la corona solar. Un acontecimiento que fue opacado lamentablemente por el atentado terrorista de Sendero Luminoso contra sus instalaciones. Sin embargo, esto no detuvo la labor de Ishitsuka y su equipo ni esa curiosidad de fuego que lo acercaba al sol.



Julio Kuroiwa

“Ishitsuka fue un gran amigo mío y un científico importante para el país, con investigaciones de relevancia internacional”, recuerda el sismólogo e ingeniero civil Julio Kuroiwa, otro de los más reconocidos científicos peruanos descendientes de la inmigración. Sobre su vocación por el estudio de los movimientos telúricos, Kuroiwa comenta: “Quizá inconscientemente el terremoto (seguido de un incendio) que ocurrió en Yokohama, donde mi abuelo perdió toda la mercadería que iba a traer a Perú, influyó en mí”. Después evoca otro hecho de su niñez: “La casa de adobe donde nací, en Cañete, tenía una rajadura de un sismo; eso me asustaba”.



Los diseños de estructuras sismorresistentes de Kuroiwa han dado la vuelta al mundo. El Centro Biográfico Internacional de Cambridge lo incluyó en su Salón de la Fama, pues lo considera uno de los 100 científicos más destacados del mundo. Pero Kuroiwa, a sus 82 años, no se detiene. “Durante 18 meses, sin descanso, he actualizado dos libros en español y uno en inglés, con motivo de los 120 años de la inmigración”, cuenta. Pronto presentará Gestión de riesgo de desastres en el siglo XXI, libro que será comentado nada menos que por el presidente Martín Vizcarra, su exalumno. Con total lucidez, dice que tiene mucho más para dar: “Mi labor en la tierra no ha terminado”.



* * *

Ricardo Fujita es un nombre que ha marcado la historia del Perú por partida doble. Así se llamó el primer dibujante nisei en trabajar en la prensa nacional. Luego, su hijo (quien también lleva el mismo nombre) es un afamado genetista, cuyas investigaciones se centran en tres ramas: la investigación del cáncer hereditario, la reconstrucción de la genealogía de nuestros antepasados incas y preincas a través del análisis del ADN y la investigación de enfermedades raras.



Esta última rama la desarrolla Fujita, el hijo, desde el Instituto de Genética y Biología Molecular de la Facultad de Medicina Humana, de la Universidad de San Martín de Porres, el cual dirige. Ahí realiza una labor social con pacientes que padecen estos males. Los llamados niños mariposa, por ejemplo, tienen una enfermedad congénita que afecta la piel y las mucosas, y que les provoca la aparición de heridas y ampollas.



La curiosidad de Fujita hijo lo llevó al campo científico al igual que a sus hermanos. Él reconoce en esta vocación la libertad y la curiosidad con la que lo educaron sus padres: él, nikkei; ella, peruana.



Ricardo Fujita

* * *

Cuando llegó a la ciudad de Fukuoka para estudiar una maestría y un doctorado que ganó gracias a una beca de la Embajada de Japón, Angie Higuchi Yshizaki, especialista en marketing de alimentos e investigadora de la Universidad del Pacífico, quedó asombrada con el desarrollo y organización de los pequeños productores de alimentos: “Me sorprendió, además, que aunque no tuvieran tantas hectáreas dentro del sector agrícola, habían llegado a ser millonarios a diferencia del Perú donde los campesinos son pobres”. Con agudeza y curiosidad, Higuchi investigó el funcionamiento de este sector en Japón: “Entonces me interesó el tema del marketing de alimentos. Mis temas de investigación han sido las cooperativas de café y cacao en la selva, el consumo de pescado fresco, la quinua, etc. Ahora mismo estoy en el campo del cacao y he expandido un poco más el tema comparando realidades con Ecuador”. A la pregunta de ¿por qué se dedicó a la agricultura?, responde: “Puedo decir con orgullo que mis abuelos han sido agricultores y siempre me interesó la naturaleza. Mis cuatro abuelos son japoneses”. Higuchi no aprendió japonés porque sus padres tampoco lo hablaban: “Mis abuelos no les enseñaron porque durante la Segunda Guerra Mundial sufrieron persecución. Tuvieron que huir a La Oroya, donde sufrieron por el frío y la falta de oxígeno”. “¿Si tuve influencia de mi cultura? Sí, y muy grande. Nuestros padres nos enseñan desde muy pequeños a tener disciplina, honradez, a persistir y nunca desistir”, agrega.



Angie Higuchi

La bióloga Saori Grillo Yara conoció a la mayor influencia para su formación académica en el colegio. “En tercero de secundaria tuve un profesor que era biólogo. Escuchar sus experiencias sobre los lugares que visitaba o los ciclos de las plantas me fascinó, y Biología se convirtió en mi materia favorita”, nos relata por teléfono desde la Reserva de Tambopata, donde participa en la investigación de poblaciones de murciélagos. Su interés por este mamífero nació de casualidad, cuando estudiaba la polinización del cactus Haageocereus acranhthus que se encuentra en toda la zona costera del Pacífico. Grillo se percató de que el murciélago Platalina genovensium era el responsable de la polinización de este cactus, que estaba desapareciendo debido al crecimiento urbano. “Nací en un pueblito donde todo es verde. Se llama Querecotillo en Piura. Es una zona rodeada de cultivos”, nos dice. La naturaleza, como sucedió con muchos inmigrantes, siempre fue parte de su vida.