FIL 2019: Mo Yan recibe homenaje en la PUCP

La universidad [PUCP] ha tenido a bien encomendarme la tarea de ofrecer el discurso de orden con el que se le otorgará el doctorado honoris causa al escritor chino Mo Yan. Para mí, debo decirlo desde ya, es un alto honor estar aquí para referirme a un autor poseedor de una obra vasta y deslumbrante, que le ha permitido, con total justicia, recibir el Premio Nobel de Literatura el año 2012. Nunca antes le había estado más agradecido a la Academia Sueca, puesto que gracias a este otorgamiento, pude conocer la obra de un autor que no he dejado de seguir. La noticia de su premio la recibí mientras yo vivía en Francia. Fui de inmediato a la biblioteca de la universidad donde yo realizaba mis estudios de doctorado y encontré varias novelas, obviamente en francés, del escritor Mo Yan. Lo primero que llamó mi atención fue descubrir que su nombre no era Mo Yan, sino que se trataba de un seudónimo. Un seudónimo que significa ‘No Hables’.



Nuestro autor nació en la comuna de Gaomi, en la provincia de Shandong, el 17 de febrero de 1955. Su infancia transcurrió en el mundo rural de su región. Fueron épocas muy difíciles, pero, asimismo, épocas que nutrieron su imaginación por el contacto permanente con las historias familiares y la rica tradición oral que lo ha rodeado siempre. En diversas oportunidades el escritor ha revelado que su formación literaria ha estado ligada a su infancia. De niño escuchaba los cuentos orales, mitos y leyendas de su pueblo, y él, cargado de entusiasmo, corría de vuelta a casa para contarles estas historias a su madre y familiares. En este ejercicio de la memoria, en determinado momento, decidió ampliar y modificar las historias que había escuchado en la calle. Este fue uno de los grandes estímulos de su imaginación. La oralidad no lo abandonaría nunca, ni siquiera en la escritura. Nuestro autor hablaba y hablaba, narraba y narraba. Hasta que un día su madre le pidió que se callara. “No hables”, le dijo. Pero él no lo pudo evitar. La palabra lo había dominado. Desde ese momento la persona que nació bajo el nombre de Guan Moye desaparecía para dar paso a la existencia del escritor Mo Yan.



Esta fuerza en la narrativa oral, que luego se volvería escrita, requirió de otras circunstancias capitales para la formación del escritor. Una de ellas fue el hambre. Las décadas del cincuenta y del sesenta, en tierras rurales chinas, fueron muy duras para aquellos que luchaban por sobrevivir. Hay una anécdota muy gráfica de esta situación que el autor ha referido en diversos textos. Sucedió en la primavera del año 61. A causa del frío extremo, llegó a la escuela un cargamento de carbón. Lo curioso es que los niños no habían visto antes el carbón. No sabían de qué se trataba. Hasta que uno de los pequeños se llevó un trozo a la boca y lo masticó. Al parecer le fue agradable. De inmediato todos los demás niños, incluyendo a Mo Yan, comenzaron a hacer lo mismo: masticar y tragar carbón. Lo disfrutaron mucho. Los adultos llegaron para poner orden, pero el hambre que ellos sentían fue más grande que toda razón lógica. Todos comieron carbón. En aquel momento, para nuestro escritor, comer se volvió un objetivo crucial en su vida. Debía desarrollar y dirigir todos sus talentos para satisfacer su apetito. En un pasaje nos dice: “El éxito, los ideales, la carrera laboral o el amor no valen nada con el estómago vacío”. [...]



Fue así que se enroló en el Ejército Popular de Liberación, entre otras razones, porque aquí dispondría de comidas diarias. Y lo que descubrió alguna vez, conversando con sus amigos luego de leer unos cuentos de la revista del ejército, fue que los escritores chinos comían tres veces al día. Lo dijo alguna vez: “Por la comida, comencé de verdad a escribir”. “No quería mejorar el mundo con la literatura, quería comer bien”. [...] Su prestigio fue creciendo y alcanzó el reconocimiento general con la publicación de su novela Sorgo rojo, en 1987. Esta novela marcaría la ruta de un autor con voz y estilo propios. Tenemos la propuesta de una narrativa que se construye como una suerte de saga familiar. Vemos a tres generaciones en una narración que alterna espacios y tiempos. En este aspecto, vemos, asimismo, cómo se destaca la influencia de autores como William Faulkner, en la narrativa norteamericana; Lev Tolstói, en la rusa; y Gabriel García Márquez, en la literatura latinoamericana. Si bien esta notable novela se complejiza en un drama familiar, es posible vislumbrar el humor, la ironía y el desborde imaginativo que impregnarán sus siguientes novelas.