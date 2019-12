Nicole Fernández (Argelia, 1953) ha dedicado su vida al trabajo audiovisual; al cine, específicamente. Productora, documentalista y gestora, trabaja en el archivo del Centro Audiovisual Simone de Beauvoir en París y apuesta desde este espacio —y desde otras iniciativas particulares— por difundir y conectar el trabajo cinematográfico de mujeres francesas y de todas partes del mundo.

En esta época, parece que se están haciendo mayores esfuerzos para rescatar el trabajo audiovisual hecho por mujeres. ¿Cómo lo ves?

Sí, es verdad. Pero hay esfuerzos femeninos que vienen de tiempo atrás, como el Festival de Cine de Mujeres de Créteil [Francia], que se realiza anualmente desde 1979 con el fin de mostrar películas de mujeres de todo el mundo desde la ficción, el documental o lo experimental.

¿En Francia hay muchas mujeres haciendo cine?

Hoy las mujeres en el cine francés representan alrededor del 25 %, por lo que se están proponiendo nuevas normas para fomentar la producción cinematográfica de mujeres. Lo que sucede es que hay muchas mujeres en las escuelas de cine que luego hacen una o dos películas y después desaparecen. ¿Pasa lo mismo aquí en Perú?

Aquí en Perú no son muchas las escuelas de cine.

Oh, lo siento.

Pero sí hay algunas mujeres que trabajan en el ámbito cinematográfico. Dices que en Francia son pocas las mujeres que hacen carrera.

Sí. Se dice fácilmente que es porque tienen hijos, pero no es así. No todas tienen hijos y muchas que los tienen trabajan con ellos. Creo que es más porque no tienen acceso fácil al financiamiento. Lo que se promueve ahora es el acceso paritario al financiamiento. El visibilizar el trabajo de la mujer en el cine también pasa por ahí.

Claro, el financiamiento y espacios de exhibición...

Sí. Por eso mencioné el Festival de Créteil, cuya existencia es muy importante para dar a conocer el trabajo de mujeres cineastas. Y en el Centro Simone de Beauvoir hacemos un trabajo complementario al distribuir películas, hacer encuentros, ir a escuelas de arte, colegios, universidades o hacer talleres. Es necesario un trabajo constante para educar a los niños y las niñas en la valoración del audiovisual feminista.

¿Cómo?

Incentivando el sentido crítico. Analizamos las películas con los niños y las niñas. Pueden ver cualquier película. Yo creo que la censura no es buena; nuestra idea es que aprendan a tomar distancia y sepan analizar los estereotipos de género y también de raza.

Documentalista, programadora, educadora. La multifasética Nicole Fernández vino al Perú en noviembre de este año y participó en el Hay Festival Arequipa. Aquí en la charla que sostuvo con Patricia del Río.

¿Hay películas feministas hechas por hombres?

Sí, y de distintas épocas. Hay personas que no están de acuerdo, pero para mí Almodóvar es un cineasta feminista.

Al hablar de una película feminista, la gente no imagina un éxito de taquilla, sino una película de corte más íntimo.

Sí, pero hay muchas formas de entregar una película feminista que pueda conectar con el público. Es cierto que es difícil encontrar una película comercial feminista, pero cuando hay una heroína, una protagonista, me parece interesante. No hay película feminista 100 %, pero eso no es importante; lo importante es tener modelos de mujeres diversas en el cine.

Es difícil que la industria rompa estereotipos femeninos, ¿no?, sobre todo cuando la historia implica una relación amorosa.

Hay que reinventar el amor. Hay modelos muy fijos del amor romántico en la literatura y en el cine, donde las mujeres parecen tontas, y el público los acepta porque está acostumbrado a esa imagen. Por eso es tan importante incentivar el sentido crítico en niñas y niños.

Es cierto que no hay película 100% feminista, así como no hay un feminismo “químicamente puro”, ¿no?

Claro. No hay una fórmula feminista, y hay tantos feminismos como mujeres. Para mí el feminismo es ver el mundo desde la igualdad, no solo desde lo salarial, también desde lo personal, desde lo social. Lo que creo es que el feminismo debe cuestionar la desigualdad en todos los espacios.

¿Qué opinas sobre el manifiesto contra el #MeToo que el 2018 firmaron un grupo de mujeres francesas?

Pues me hace ruido que siendo mujeres con gran llegada al público no hayan entendido qué pasa realmente con el #MeToo. Claro que hay libertad de expresión y pueden decir lo que piensan libremente, solo creo que hablan desde sus privilegios y no aceptan que es así. Creo que son pensadoras que no han pensado bien las cosas.