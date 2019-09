Nueve pasos a seguir si quieres ser mejor persona, por Jerónimo Pimentel

1. Tiende tu cama*.



2. No resuelvas tus percances usando el tiempo de los demás. Ejemplo: las pistas de nuestra precaria infraestructura vial no se vuelven automáticamente tuyas si es que enciendes las luces intermitentes. Trata de pensar en tu auto como un vehículo que por alguna razón no vino con baliza (o mejor, no manejes). Las compras de último momento, la necesidad de contestar el celular o tu legendaria flojera no son sino falta de respeto y educación. Si eres maleducado e irrespetuoso, es muy probable que los demás te odien. Y de acuerdo a la larga tradición espiritual que va de Jesús a Megan Rapinoe, tenemos que amar más y odiar menos. No estás haciendo tu parte.



3. Cree fervorosamente en algo que no quieras imponer a los demás. Toda pasión se convierte en fanatismo cuando, para encenderse, necesita de intolerancia. A nadie le importa que seas hincha de Alianza Lima o que te guste demasiado el rock de los ochenta. De hecho, lo que te gusta o no es totalmente irrelevante. Lo único que importa en serio es que soportes a un fan de Universitario que disfruta reguetón. Extrapola el ejemplo a la religión y a la política. Luego define las fronteras de tu bonhomía con esta simple regla: tu afición no puede atentar contra el bien público ni ir contra la afición de otro. El vidrio doble de insonorización acústica es un invento subvalorado.



4. No cuentes tus problemas. Cuéntalos solo en una de estas tres situaciones: a) porque te pagan (trabajo), b) porque pagas (terapia), c) porque estás dispuesto a escuchar las cuitas de la persona que dedicó algunas horas de su vida en entender por qué esa chica te dejó. En ninguna otra situación es aceptable tu cargosería. Recuerda: el equilibrio del mundo se basa en la correspondencia.



5. Di “por favor” y “gracias”. Es lo más importante que te enseñó tu mamá.



6. Si estás convencido de una idea, desconfía de ella y de ti mismo. No hacerlo implica entrar en la zona de comodidad que las estaciones radiales han categorizado, no sin ironía, como de ‘adulto mayor’ (o ‘niño viejo’, de ser el caso). Cuando el escepticismo declina implica que estás más a gusto en el mundo, lo que es señal de corrupción intelectual y moral.



7. Busca a tus pares. **



8. Vuelve a jugar y date el lujo de ser estúpido sin que ello tenga consecuencias.



9. No pidas permiso para ser feliz.



*Almirante William H. McRaven (Diana, 2018).



** Winston Churchill: “Los perros nos miran hacia arriba, los gatos nos miran hacia abajo, solo los cerdos nos tratan como iguales”.