Un nuevo espacio para Pachacamac, por Denise Pozzi-Escot

Por Denise Pozzi-Escot

Directora del Sitio de Pachacamac



A inicios de año, el Proyecto Bicentenario lanzó el Concurso Internacional de Paisajismo y Arquitectura para crear un parque cultural en Pachacamac. A través de esta iniciativa, que es parte de un plan integral de conservación y puesta de valor de la zona, buscamos recibir ideas para crear un espacio que proteja el santuario de la presión urbana, y que lo vincule, de una manera mucho más amable, con los ciudadanos. La actividad fue patrocinada por el Ministerio de Cultura, la Municipalidad de Lima y el Grupo Centenario.



La propuesta debía cumplir algunos criterios claves: la protección del patrimonio, la conexión física y social del parque con su entorno, un modelo de gestión y mantenimiento sostenibles, ser un referente del paisajismo árido para otros parques de la ciudad, etc.



El proyecto ganador fue The Mantle and the Plinth (El manto y el zócalo) de Tomás McKay, Pablo Alfaro y Kushal Lachhwani. Fue seleccionado por la forma ingeniosa en que integra la zona arqueológica con los sistemas naturales. Representa una oportunidad para cambiar la manera en la que muchos limeños se relacionan con su patrimonio histórico y natural.



El jurado estuvo compuesto por destacados especialistas del urbanismo y paisajismo mundial: Lucia Allais, Alan Berger, Paulo Dam, Tom Emerson y Danilo Martic. Y durante el proceso de evaluación, el jurado contó con la asesoría de representantes del Museo de Sitio: los aquitectos José Canziani y Carmen Rosa Uceda y el arqueólogo Rommel Ángeles.

Proyectos como el parque cultural de Pachacamac pueden ser muy valiosos para tener nuevos espacios públicos que aporten calidad de vida a los ciudadanos. Destaca que el concurso fue una colaboración entre el sector público y el privado, una unión que puede marcar la diferencia en una ciudad que necesita muchos más espacios de calidad.