La semana pasada escribí sobre la incorporación en el Diccionario de varios términos que provienen de internet. En algunos casos la Academia propone traducciones y en otros adapta los términos a la fonética del español; por ejemplo, se prefiere el uso de tuits, en lugar de tweets (en el caso de que optemos por la voz inglesa, no debemos olvidar escribirla en cursivas). Pero existen otras palabras de uso frecuente que no han sido aceptadas. Si queremos buscar información en el buscador de Google, googleamos; sin embargo, googlear no está registrado en el Diccionario y Fundéu señala que es preferible escribir buscar en Google, porque “El verbo googlear presenta un problema de adecuación entre su escritura y su pronunciación, ya que en español una secuencia de dos oes no da como resultado un sonido u” (https://goo.gl/wQwM3R). Lo mismo sucede con post, anglicismo con el que nos referimos a las publicaciones de blogs o a los estados de Facebook, y postear, un verbo que se ha creado en español a partir de post. Ambos vocablos no están registrados y Fundéu nos explica que es preferible usar entrada o artículo; asimismo, es mejor escribir publicar una entrada, en lugar de postear.