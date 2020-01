La gran paradoja del ejercicio físico es que sus beneficios se perciben de manera inmediata, pero cuesta adoptar hábitos que lo incorporen a nuestra rutina. Por si fuera poco, si bien está comprobado que practicar deporte fortalece los músculos, favorece el metabolismo, mejora la presión sanguínea y reduce el riesgo de enfermedades como la diabetes, poco se sabe de la genética y la química detrás de estas reacciones como consecuencia de ejercitarse.

Recientemente, una investigación médica publicada en Nature Communications sostiene que un grupo de proteínas podrían permitirnos entender mejor a nivel molecular y metabólico el efecto del ejercicio físico en el cuerpo. Se llaman sestrinas y se acumulan en el tejido muscular después de ejercitarlo, según explica el Dr. Myung Jin Kim, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Míchigan y parte del equipo detrás de las pesquisas científicas. Al estudiar el efecto que tienen estas proteínas en moscas y ratones de laboratorio, se ha observado con mayor detalle cómo inciden en la oxigenación y desarrollo de los músculos, en la resistencia y en la pérdida de grasa en el cuerpo.

En diversas pruebas, se observó que, al suprimir la producción de sestrina tanto en moscas como ratones, por más que se ejercitaran, no obtenían los beneficios asociados a esta actividad. Los sedentarios irredentos empiezan a fantasear con la llegada de sestrinas en pastillas que les otorguen todos los beneficios de correr, nadar o montar bicicleta sin sudar o agitarse.

Pero habría que pensar que una eventual versión sintetizada de estas proteínas podría ayudar más a personas con problemas de movilidad o discapacidad antes que al comodón promedio. Prioridades claras.





Crisis de identidad

El influencer que quiso reinventarse promocionándose como si fuera otra persona.

En tiempos de redes sociales, reinventarse a uno mismo a veces es tan sencillo como cambiar el nombre de usuario en Instagram o Twitter. Paul Zimmer, oriundo del Reino Unido y con apenas 24 años, estaba al parecer convencido de ello. Tal como reporta New Statesman en una investigación recogida por medios de todo el mundo, tras ser acusado de estafar a sus seguidores, el ídolo, como estrella fugaz, desapareció de las redes sociales. Pero, recientemente, no pasaron desapercibidas sus publicaciones de Instagram en las que anunciaba su vuelta solo para contar acerca de un joven y talentoso actor que, coincidentemente, se parecía mucho a él. En poco tiempo, internet hizo notar que Troy Becker, el supuesto actor revelación, era el mismo Zimmer, con un poco elaborado cambio de look para aparentar 16 años. Tras días de negación y conflictividad, Zimmer/Becker se esfumó una vez más de las redes. Por ahora.





Sustancia controlada

La FDA acaba de aprobar un anestésico nasal a base de cocaína.

De acuerdo con el más reciente Informe Mundial de Drogas publicado por la ONU, poco más del 2 % de todos los nuevos consumidores de cocaína registrados en 2017 viven en Norteamérica. En paralelo, esta última semana, la FDA, el ente encargado de la regulación de alimentos y medicinas en Estados Unidos, autorizó al fabricante Lannett para que comercialice un anestésico local de nombre Numbrino, cuya peculiaridad es tener cocaína como ingrediente activo. Se trata del segundo producto de este tipo que es aprobado por el mencionado ente. Para no encender alarmas, el fabricante recalcó que el producto no estará disponible en farmacias y solo será utilizado por médicos para procedimientos quirúrgicos menores y ambulatorios.