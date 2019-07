'Traductores' de llantos de bebes, amigos robot y celulares espías, lea la columna de Juan Luis Nugent

Por Juan Luis Nugent



Mira quién habla

Un algoritmo podría traducir los llantos de los bebes

Cavilar en torno a lo que podrían significar los balbuceos y llantos de un bebe es un ejercicio común para nuestra especie. Es tanto un mecanismo de preservación como un recurso literario (películas como la que comparte título con este texto o dibujos animados como Rugrats se basan en esta premisa). Pero más allá de la estimulación para la imaginación, poder interpretar o ‘traducir’ lo que comunica un bebe con el llanto también permite darle un mejor cuidado, particularmente en circunstancias en las que puede haber una urgencia médica de por medio.



Un equipo de investigadores del Laboratorio de Procesamiento de Señales Digitales de la Universidad de Northern Illinois parece haber dado con un sistema de traducción de llantos. Según informa "Smithsonian Magazine", el primer paso fue identificar rasgos y características de los llantos que permitan determinar si expresan malestar o dolor. Y para ello fue decisivo el apoyo de las técnicas y enfermeras de las áreas de neonatología.



Los muy bien entrenados oídos de estas personas permitieron establecer qué variaciones en el tono y la frecuencia del llanto encierran mayor significado del que se pensaba. Con esa información se desarrolló un algoritmo de reconocimiento de voz que fuera capaz de identificar esos rasgos. Para ello, se ‘entrenó’ a dicho algoritmo con grabaciones obtenidas de unidades de cuidados intensivos para neonatos. El sistema es capaz de identificar los llantos incluso con bulla alrededor.



Para asegurar la eficacia del mismo se le enfrentó al oído de los especialistas en cuidado de recién nacidos. Se les hizo escuchar 48 grabaciones de llantos distintos en los que debían interpretar la motivación del mismo (hambre, fatiga, dolor, etc.). Posteriormente, se sometió a la máquina al mismo test. El nivel de coincidencia entre el oído de los especialistas y el del algoritmo fue de 70 %. Y eso que no tiene hijos.

Mi amigo el robot

Cómo las máquinas empiezan a socializar con nosotros

Se espera que para el 2085, la cifra de ventas de robots sociales alcance los 19.000 millones de dólares. Los robots amigos son ideales para trabajos en hospitales y asilos. archivo el comercio

Hacia fines del siglo pasado, la moda de las mascotas virtuales fue un vistazo en clave de parodia de lo que sería, en el futuro, nuestra relación con las máquinas creadas para simular vínculos e interacciones. Y si bien es cierto que hoy la gente vive más pendiente de su smartphone que del Tamagotchi, el mercado de los robots sociales continúa en crecimiento.



¿Pero qué es un robot social? Es uno que asiste, acompaña y entretiene en la vida real. "Scientific American" revela que las ventas de robots ascendieron a 5.600 millones de dólares el año pasado y se espera que la cifra alcance los 19.000 millones para 2085. La sofisticación de los sensores (que simulan sentidos) como del procesamiento de información (que simula al cerebro) hacen que estas creaciones (¿criaturas?) sean ideales para asilos, hospitales u hogares con adultos mayores. Existen los que, con voz amigable, te recuerdan tomar las pastillas (MABU), los que calman el estrés (PARO) y los que te siguen a todas partes (Loomo). Pequeñas maravillas.

Teleespías

Cómo el Gobierno chino espía a los turistas a través de sus teléfonos celulares

Mr. Robot, la distópica serie sobre hackers y conspiraciones globales. China y el espionaje a través de celulares podría inspirar un capítulo de esta serie protagonizada por Rami Malek. archivo el comercio

El acontecimiento podría ser parte de una activación para anunciar una nueva temporada de Mr. Robot, la distópica serie sobre hackers y conspiraciones globales. Pero que prestigiosos medios como The Guardian o The New York Times hayan reportado al respecto nos confirma que es real. Ocurre en la región de Xinjiang, en China, donde agentes de migraciones solicitan a quienes ingresan al país sus teléfonos celulares. Por si no fuera poco, se ha descubierto que, en el caso de los teléfonos Android, el Gobierno chino está instalando spyware que registra el contenido del mismo (contactos, mensajes, correos, búsquedas, etc.) y lo contrasta con una base de datos. La finalidad de esta invasiva y abusiva práctica sería identificar potenciales amenazas para una región en la que el hostigamiento a las minorías religiosas y étnicas es constante. El descubrimiento fue posible debido a que algunos agentes olvidaron desinstalar el spyware al devolver el aparato a sus usuarios. Error fatal.