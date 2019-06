Redes sociales: el fenómeno Wattpad y la `tuiteratura'

El sueño de Fahrenheit 451 está cada vez más lejos de cumplirse. Los libros ni se quemarán ni desaparecerán como vaticinó Ray Bradbury o cierto milenarismo del cambio de siglo. Lo que sucede en el siglo XXI es que la industria del libro y sus actores están cada vez más activos

—o, si se quiere, persiguen una dinámica distinta— gracias a las herramientas que las nuevas tecnologías e internet trajeron consigo. Uno de sus lados visibles son las redes sociales, esas plataformas que no solo han cambiado nuestra manera de relacionarnos, sino también han modificado nuestra forma de hacer política, de entretenernos y, por supuesto, también la manera en que producimos o consumimos literatura. ¿Se puede crear una ficción en Facebook o Twitter, unas de las redes sociales más populares hoy en día? Sí y más que eso.



—El fenómeno Anna Todd—

En pocas palabras, el sistema tradicional de creación y circulación del libro ha cambiado totalmente. Redes sociales como Wattpad tienen la capacidad de volver ‘estrellas mundiales’ a quienes publican en esa plataforma, aunque esto no garantice mínimamente la buena calidad de la prosa.



El caso más exitoso de autopublicación en esta red social es Anna Todd y su libro "After". ¿Cuántos escritores de libros impresos podrían aspirar a tener más de mil millones de lecturas? Todd, una escritora amateur lo logró con su primera historia a los 24 años. Como buena fanática de la boyband inglesa One Direction, imaginó un fanfiction (historia sobre un artista o personaje de ficción escrito por sus fanáticos, muy popular en redes sociales), protagonizada por uno de los cantantes del grupo, Harry Styles.



Portada de "After" de Anna Todd.

Nunca pensó que, seis años después, su libro —ahora sí impreso— llegaría a la pantalla grande, se convertiría en una saga de cinco tomos, vendería más de 10 millones de copias impresas y sería traducido a 30 idiomas. Todd admite que Wattpad le cambió la vida. De trabajar en restaurantes y cuidando niños, ahora es referente de la literatura online.



Anna Todd, autora de After.

¿Cuáles son los límites al escribir en estas plataformas? Ninguno. Solo se requiere un usuario y escribir. A diferencia del impreso, un libro en Wattpad puede tener una ‘página’ como un millón, su lectura es gratis y se puede compartir en las redes de los seguidores y —aquí viene lo más importante— los lectores pueden comentar cada párrafo, expresar su descontento o fascinación. Y no solo eso: los lectores intervienen en la historia con sugerencias y nuevas ideas; y los autores pueden responder, establecer un diálogo y tomar en cuenta los comentarios de sus seguidores en la continuidad de la historia. Se crea una historia en tiempo real.



En Twitter también se ha generado una serie de ficciones narrativas que se adecuan a l formato, la dinámica y las limitaciones de esta red social. ¿Se puede escribir una buena historia en 280 caracteres? Pues los actores de la denominada ‘tuiteratura’ encontraron la fórmula.



La red social Wattpad.

Manuel Bartual (@ManuelBartual) es el creador de unas de las historias más representativas de este fenómeno. A diferencia de quienes publican en Wattpad, las creaciones de Bartual no intentan ser, finalmente, un libro, sino generar historias. A través de tuits e hilos narrativos acompañados de imágenes y videos sugestivos, logró tejer una historia de suspenso que da la impresión de estar sucediendo en tiempo real: “Ando de vacaciones desde hace un par de días, en un hotel cerca de la playa. Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras”. Parece que uno estuviera leyendo un tuit real. Su éxito fue inmediato: el #Manuel se convirtió en tendencia.



Para Bartual, el término que definiría su propuesta no es ‘tuiteratura’, sino ‘posficción’: “Vivimos en la era de la posverdad, que distorsiona deliberadamente la realidad apelando a las emociones, y esto es algo similar a lo que propone la posficción, utilizando herramientas muy similares, desdibujando los límites entre la realidad y la ficción”, comenta el tuitero que sigue creando hilos para sus miles de seguidores.



Manuel Bartual en Twitter.

Bartual siguió experimentando y, junto a dos amigos, ideó el hilo de terror "RedMonkey". Para ello, crearon un personaje ficticio y por medio de herramientas tecnológicas construyeron una historia verosímil.

—Peruanos en Wattpad—

Al igual que Todd, la peruana Ximena Renzo comenzó a publicar "True colors" como un hobbie. Su cuenta, endlesscurl, tiene 112 mil seguidores; y este libro, más de 42 millones de lecturas. El año pasado, "True colors" fue publicado por la editorial española Nova Casa Editora, especializada en publicar éxitos literarios y de Wattpad. Renzo fue invitada el año pasado a la Feria Internacional de Libro de Guadalajara ––la más importante de Latinoamérica––, y este año presentará su nuevo libro impreso en la FIL Lima. Aunque estudia para ser guía turística, a sus 23 años ella ha encontrado en la escritura un trabajo serio que piensa mantener.



Presentará su nuevo libro, Zion, el 25 de julio, a las 16:00, en la FIL Lima.

Por otro lado, el escritor y editor Luis Zúñiga ha tenido una experiencia particular. Su libro "La vida de Horacio" —que había nacido en un blog— se convirtió en éxito cuando lo publicó a manera de diario en Facebook; ahora está colgado en Wattpad. Aunque, actualmente, escribir un blog es tan vintage como hacerlo en una máquina de escribir, en 2006 era una plataforma popular.



“Hoy, primero de enero de 2015, cuando abrí la puerta de mi casa al amanecer, apareció un recién nacido en una canasta con una nota que dice: este niño nació hoy y morirá el último día del año”. Al día siguiente, esta publicación tuvo 3.000 likes, una cantidad que, según Zúñiga, nunca habría alcanzado en su blog. “Fue así como me animé a reescribir la historia”, comenta. Además, para el autor de "La vida de Horacio", las redes sociales le dan la opción de poder jugar con los límites de la realidad y la ficción, una idea que atrae a quienes quieran transgredir estas reglas.



Se ideó en la plataforma Blogger con el nombre de "365 novela blog".

(Crédito: Sello Forjadestino) Sello Forjadestino

—¿Nuevos géneros literarios?—

Para el poeta y presidente de la Academia Peruana de la Lengua, Marco Martos, la clave del éxito de la literatura en redes sociales tiene mucho que ver con la imitación de la oralidad que los autores emplean en esta dinámica. “Se está reanudando el diálogo masivo entre personas que disfrutan de una lectura y pueden opinar sobre ella, cualquiera toma la palabra”, dice, mientras mira en el celular la plataforma Wattpad.



¿Estamos hablando de una nueva literatura o de ‘posliteratura’ como menciona Manuel Bartual? Según el catedrático Richard Leonardo estamos evidenciando un cambio: “Como podemos darnos cuenta, este nuevo género ––por llamarlo de algún modo––, tiene características propias y empieza a redefinir los cánones que usábamos para entender lo que es la literatura”.



¿Los me gusta tienen ahora más poder que la voz del crítico? Siempre habrá quienes menosprecien a los best sellers digitales y cuestionen su calidad y técnica narrativa. Pero más allá de esto, no se puede negar que el circuito del libro está cambiando a mil por hora.