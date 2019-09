¿Cuáles son las promesas y los retos de la educación en el Perú?

Mariana Eguren, Carolina de Belaunde y Natalia González han dedicado más de una década a analizar las metas, dificultades y retos que enfrenta el sistema educativo peruano en su misión de formar ciudadanos. Ellas, bajo el sello del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), acaban de publicar un estudio titulado Leyendo al Estado desde el aula. Maestros, pedagogía y ciudadanía. Este nutrido e interesante texto explora las reformas que se han venido implementando para dejar de lado el aprendizaje por memorización y dar prioridad a una enseñanza que fomente la construcción de personas críticas y comprometidas con la sociedad.

La investigación compuesta por datos históricos y opiniones de especialistas, se complementa con breves entrevistas a maestros de escuela. De esta forma el lector puede reconocer que no se trata de una mirada fugaz de la difícil situación que ha venido atravesando nuestro sistema educativo, sino que busca otorgarle una merecida participación a un grupo crucial como son los maestros. Las declaraciones de profesores y profesoras de Iquitos, Huamanga, Piura, Arequipa, Cusco, Amazonas, San Martín, Moquegua, Apurímac y Ucayali sirven como un acercamiento real a las problemáticas educativas desde el punto de vista técnico, social y hasta político. De esta forma la mirada académica del texto no se siente alejada de la realidad como suele suceder, sino que, por el contrario, presenta un contexto tan difícil como esperanzador.

El nuevo currículo nacional

Como es de suponerse, el texto aborda los enfoques adoptados por el nuevo Currículo Nacional. No solo analiza el tema del enfoque de género, el cual ha despertado agitados debates y manifestaciones en los último tres años, sino que también menciona la importancia del enfoque de derechos, el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad, el enfoque intercultural, el enfoque ambiental, el enfoque de orientación al bien común y el enfoque de búsqueda de excelencia. A través de estos las autoras señalan que “se busca preparar a los individuos para que sean ciudadanos activos en un régimen democrático. Desde esta postura, se considera que la escuela es un lugar privilegiado para que los estudiantes asuman el ejercicio ciudadano como un práctica cotidiana”.



Una de las virtudes más visibles de esta publicación es que a pesar de compartir el entusiasmo que generan los párrafos del Currículo Nacional sobre la manera cómo de se deben implementar las reformas educativas, no pierde la mirada realista que todo ensayo debe poseer. Las autoras también destacan los errores cometidos en su implementación. Guiadas por la voz de profesores que aseguran no haber recibido la capacitación adecuada o no entender los nuevos métodos pedagógicos, se va revelando el difícil camino que ha tocado recorrer.

La educación en nuestro país es un capítulo difícil de abordar, necesita de una dedicación y compromiso constante para lograr cambios para su beneficio. Por ello, libros como este resultan necesarios. Leyendo el Estado desde el aula es una herramienta para quien desee informarse sobre el actualísimo debate de la educación en el Perú.