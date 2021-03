Conforme a los criterios de Saber más

A partir de pequeños ensayos, publicados entre el 2014 y 2020, el psicólogo Manuel Arboccó de los Heros disecciona la sociedad actual marcada por la tecnología, el hiperconsumo, la fragilidad de las relaciones sociales y la globalización. Sobre estos temas conversamos con el autor, quien además es profesor de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y de la Universidad Científica del Sur.

Los tiempos eran ya inciertos antes de la pandemia, ¿cómo esta afecta a esa sociedad posmoderna que describe en el libro?

Creo que esta situación está sacando lo mejor del ser humano; pero también lo peor. El 2020 fue el año del impacto, del miedo, del desconcierto por la enfermedad; y ahora estamos dando ya una respuesta científica, con la vacuna. Es difícil saber cómo concluirá esto, pero me arriesgo a decir que nunca antes una pandemia había golpeado tanto a la especie humana y esto es también consecuencia de la globalización. El hombre de hoy se mueve constantemente y eso hizo que en dos o tres meses el virus se expandiera por todo el planeta. Me parece que la pandemia ha venido a sumarle más miedo a una sociedad que, en términos generales, ya estaba asustada.

A una sociedad que vivía también con orgullo la posmodernidad, y se vanagloriaba de su conectividad, de su consumo. La pandemia vino a romper esta suerte de hechizo.

Sí, la humanidad vivía una especie de narcisismo colectivo y la pandemia lo que ha hecho es mostrar lo vulnerables, lo pequeñitos que somos. Un virus inobservable al ojo humano nos ha puesto de rodillas y nos sigue golpeando. Hay personas, y esto está dentro de lo positivo, que se han empezado a percatar qué cosas realmente son importantes, el hecho de contar con un hogar más que con una casa; de tener una familia; por otro lado, hemos visto también terquedad, avaricia, cómo ciertos equipos que pueden salvar una vida han triplicado o cuadriplicado sus precios. La pandemia ha mostrado también la dificultad que tenemos para acatar normas o reglas, además de la variedad socioeconómica de nuestro país. Para mí fue una sorpresa enterarme que un buen porcentaje de peruanos no tenían dónde refrigerar sus alimentos.

"Tiempos inciertos, aproximaciones a la sociedad posmoderna" ha sido publicado bajo el sello de Editorial Atenhea.

Soledad y esperanza

En el libro aborda el tema de la soledad en la posmodernidad, ¿cree que esta ha cobrado ahora una dimensión distinta con las cuarentenas?

Yo he escuchado a personas decir “estoy cansada o cansado de estar encerrada o encerrado”, eso me llama la atención como psicólogo, pues normalmente uno se siente encerrado en un hospital, en una prisión, ¿pero en su propia casa? Esto ocurre por varias razones: hay familias que funcionan mejor que otras, hay casas que nos permiten tener espacios privados y otras donde estos no existen. Se ha estudiado cuántas horas soportamos a otro ser humano en contacto directo y algunos hablan de tres, cuatro horas, imagínate estar todo el día en casas reducidas. Yo creo, además, que hay varias soledades, la del castigado, la del enfermo, pero también hay una soledad activa, la del creador.

El último ensayo del libro se titula “A recobrar la esperanza”, ¿cómo recomponernos de cara al futuro?

Sin entrar en esa especie de actitud maniaca de los optimistas que nos venden la felicidad y el éxito con solo pensarlo, creo que debemos tener una actitud realista, podríamos llegar a mejor puerto si dejamos espacio para la esperanza, si confiamos en nuestra propia inteligencia para enfrentar mejor esta etapa difícil. Hay que recobrar la esperanza en las instituciones, tiene que haber una mayor conciencia social y responsabilidad ciudadana, sé que es difícil, pero creo que quien revisa un ensayo como el que proponemos en el libro tal vez se anime a asumir su responsabilidad en esta pandemia como empresario, como político, como padre, como profesor. Son tiempos que nos demanda a todos un esfuerzo doble.

Más información

El libro “Tiempos inciertos, aproximaciones a la sociedad posmoderna” ha sido publicado bajo el sello de Editorial Atenhea. Se encuentra en librería El Virrey, el Colegio de Psicólogos del Perú y en El Caminante y Fraga.