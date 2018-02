"El poder de la representación", por Moisés Lemlij

Por Moisés Lemlij



Las primeras noticias sobre las tablas de Sarhua datan de la década del sesenta y las trajo José María Arguedas. Después las estudió Pablo Macera. Eran las representaciones de un pueblo ayacuchano —ubicado a 3.389 metros sobre el nivel del mar— que vivió aislado gran parte de su historia. Cada vez que una pareja se casaba, se le regalaba una tabla de más de dos metros y medio que era puesta como viga de la casa. En ella se pintaban escenas de la genealogía familiar, de la vida cotidiana, lecciones de moral, etc. Eran una especie de tótem o un santuario particular.

Pero un día Sarhua se vio envuelto entre varios fuegos: de Sendero, los sinchis y los militares. Los balazos vinieron de todos lados y se produjo la diáspora. El pueblo se dispersó y muchos de sus artesanos llegaron a Lima, cortaron sus tablas en pedazos y comenzaron a venderlas como objetos de arte, cambiando sus motivos originales, de acuerdo a la lógica del mercado.

Quienes, en estos días, han confundido algunas de estas representaciones con apología del senderismo, uno: no tienen la menor idea de las estructuras sociales y políticas del Perú; dos: no tienen la menor idea de arte; y tres: no tienen la menor idea de la historia ni de la geografía peruanas. Han descontextualizado una representación y le han dado un significado antojadizo producto de su ignorancia. Es como si de pronto se creyera que un Cristo crucificado incitara a crucificar a los cristianos, o que un cuadro del Bosco hace apología del pecado.

Ojalá el MALI se decida a exponer estas tablas para apreciar en todo su valor esta expresión histórica, artística y narrativa.



*Es organizador del evento multidisciplinario La Escena

Contemporánea, del 6 al 8 de abril, en el hotel Los Delfines,

con temas de política, género, sociedad, arte y memoria.

