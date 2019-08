"Universo MVLl": reseña del libro de Alonso Rabí y Víctor Sanjinez

Desde hace seis décadas Mario Vargas Llosa viene creando memorables historias, icónicos personajes y escribiendo polémicos e interesantes ensayos. Sin embargo, esa es tan solo la parte visible del mundo que rodea al escritor peruano. Detrás, existen muchas otras historias, escenarios, personajes y autores que han marcado el derrotero de su trabajo creativo. Esto es lo que el periodista y escritor Alonso Rabí y el artista gráfico Víctor Sanjinez recrean en este libro de lectura amena y didáctica.

El capitán Pantaleón Pantoja, célebre personaje de Pantaleón y las visitadoras. (Ilustración: Planeta)

Los autores han logrado armar brevísimos textos que no superan una cara en los que presentan detalles importantes sobre la influencia de figuras como Victor Hugo o Gustave Flaubert en la vocación y el estilo narrativo del autor arequipeño. Así mismo, existen otras páginas con planteamientos interesantes como las similitudes entre figuras como Ernesto, personaje creado por Arguedas en Los ríos profundos, y Alberto, más conocido como El poeta en La ciudad y los perros. Es, sin duda alguna, la parte más interesante del libro por su habilidad de presentar aquel fuerte nexo entre Vargas Llosa y los autores que admira y que refleja en su obra.

Al inicio de la segunda parte, los autores señalan no querer “sucumbir a la fácil tentación de asociar al escritor con sus personajes”. Felizmente, no lo hicieron, sino que describen en sabrosos textos la esencia o los rasgos que encarnan personajes como Zavalita, Don Rigoberto, Pantaleón Pantoja, Marito, el Poeta, el Periodista Miope y Pedro Camacho. Si el lector ya es conocedor de la obra del Nobel, querrá regresar a los mundos (los libros) donde estos personajes habitan, en caso contrario, me atrevería a decir que se sentirá motivado a leer estas historias.

Ilustración de Zavalita en el libro Universo MVLL (Ilustración: Planeta)

Además de los textos sobre las ciudades que dejaron una huella en la vida Vargas Llosa y los personajes históricos que lo inspiraron a escribir varias de sus publicaciones, el libro cuenta con bellas y sugestivas imágenes acompañadas de un sobrio diseño que lo convierte en un ejemplar digno de colección.

Es realmente imposible sintetizar toda la obra de Mario Vargas Llosa en una sola publicación, pero este libro termina siendo una mirada distinta y atractiva a ese inacabable cosmos que se sigue expandiendo.

El Poeta, icónico personaje de La ciudad y los perros. (Ilustración: Planeta)

Datos

Autores: Alonso Rabí y Víctor Sanjinez

Editorial: Planeta

Año: 2019

Número de páginas: 195

Precio: S/. 139.00