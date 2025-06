“Tierra de canes”, el más reciente libro del oficial del Ejército Carlos Enrique Freyre, resulta encomiable por varias razones. En primer lugar, corona una obra narrativa que comenzó con una serie de novelas correctas y amenas (“El fantasmoscopio”, 2010, “Desde el valle de las esmeraldas”, 2011, “El semental” 2012, “El último otoño antes de ti”, 2014) para luego ofrecer dos ficciones maduras que exhibían una estructura más enjundiosa y un despliegue verbal consolidado: la polifónica y laberíntica “La guerra que hicieron para mí” (2018) y “El miedo del lobo” (2018), donde la memoria del conflicto armado interno impulsa una historia compuesta por personajes verosímiles envueltos en una encrucijada planteada con la precisión y conocimiento que otorgan el oficio y la personalidad de un escritor que, tanteando el terreno, ha encontrado una personalidad altamente singular.

Pero “Tierra de canes” va más allá. Freyre ha compuesto un libro muy ambicioso en sus alcances, inteligente en el uso de sus recursos y espléndido en el modo como convierte a las dificultades más desafiantes de su proyecto en palmarias virtudes. El tema que ha tomado es por sí mismo fascinante: las andanzas de los perros que los conquistadores españoles utilizaron para vencer en combate a los taínos y caribes en las Antillas, bestias que fueron transformadas en verdaderas máquinas de guerra capaces de matar, descuartizar y devorar a sus enemigos. Ello nos remite a los “aperreadores”, soldados que dirigían a estos animales dentro del campo de batalla y que fuera de él los asumían como verdaderos compañeros. Uno de esos aperreadores es Tomás de Xérez, aventurero que llega a las Américas en busca de fortuna y acaba siendo encargado de Baldomero, un perro con el que acaba manteniendo una relación estrecha y desesperada que va más allá de sus obligaciones bélicas.

Xérez no es el protagonista de la historia, sino más bien un motivo para que Freyre nos relate las peripecias de Baldomero y de los continuadores de su legado, Becerrillo y Leoncico, cada uno dotado de un temperamento diverso, no exento de rasgos humanos, que los vuelven memorables al punto de que se imponen sobre los demás personajes. No menos resaltante es el tratamiento del lenguaje y de los diálogos, usuales obstáculos al trabajar una novela de esta índole. Freyre ha evitado el esquematismo y la impostura construyendo una posibilidad expresiva que combina, con sagacidad, el decir arcaico con el contemporáneo, generando así descripciones y situaciones que oscilan entre la crónicas de Indias y el relato objetivo, sostenido en un montaje sofisticado que intercala, con gran eficacia, secuencias y planos de una realidad que Freyre se encarga de hacer menos remota para nosotros.

“Tierra de canes” es un libro violento y poderoso que, desde la visión de sus actores, puede leerse como el relato del exterminio de pueblos enteros narrado desde el lado de quienes vencieron, como una narración que no se refugia en coartadas históricas ni morales que disminuyan su riqueza psicológica y los contrastes trágicos que modelan y amenazan a los conquistadores. Junto a “Los resto de la piel” de Jhemy Tineo, esta novela se halla entre lo mejor del género en lo que va del año en nuestro país.