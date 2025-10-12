“El hombre del sótano”: un ‘thriller’ con trasfondo histórico y social

No está nada mal “El hombre del sótano”, aunque ha recibido poca y tibia recepción por parte de la crítica y ha aparecido hace unas pocas semanas arrinconada en el catálogo de Star (Disney+). Su trama sigue a Charles (Corey Hawkins), un hombre que vive en una casa amplia pero venida a menos. Aunque tiene severos problemas económicos, no se atreve a dejar su solitario aislamiento debido a lo que parece ser un cuadro depresivo en el que anda sumido desde la muerte de su madre. Su rutina se quiebra con la inesperada llegada de Anniston (Willem Dafoe), un hombre que le ofrece una importante suma de dinero para alquilar el sótano de su casa. Charles al principio rechaza la oferta, pero eventualmente cede y acoge al enigmático huésped.

Por sus oscuridades argumentales y absurdas situaciones, la cinta dirigida por Nadia Latif se perfila en principio como un ‘thriller’ común y corriente. Claustrofóbica por momentos, nos enfrenta al careo entre estos dos protagonistas de peculiar conducta, sin saber muy bien qué esconde cada uno. Dafoe en particular–como en muchas otras películas– es una presencia desconcertante y perturbadora, que poco a poco va mostrando su verdadero rostro. Este quizá no sea el momento ni el lugar para revelar muchos más detalles de la trama, pero sí podemos decir que la tensión entre ambos plantea una pregunta clave: ¿quién es prisionero de quién en su dinámica?

Pero lo más interesante surge a mitad de la película –en un viraje que resulta sorpresivo–, cuando la historia va develando un trasfondo social, cultural e histórico sustancioso: la aparición de unas antiguas máscaras tribales en la vieja casa da pie a un vínculo con la ancestralidad afroamericana y, de allí, Latif comienza a abordar –con tacto, nunca de forma postiza– cuestiones como el racismo, la herencia segregacionista, las reparaciones y hasta el ‘white guilt’ (esa sensación culposa, y muchas veces forzada, de la población blanca por injusticias del pasado).

Temáticamente, “El hombre del sótano” se aproxima al cine de Jordan Peele (“Get Out”, “Us”, “Nope”). Si bien es cierto que carece de su atrevimiento en cuanto a estilo, y tampoco alcanza sus niveles de extrañeza y enrarecimiento, la inclusión de ese discurso bien amalgamado con los tópicos del género del ‘thriller’ o el horror la pone unos escalones por encima de tantas otras cintas que podrían considerarse similares. Quizá desperdicia cierto margen para explorar con más filo dicho asunto, pero no pierde atractivo al momento de darle vuelo a este relato de ermitaños desconectados de la realidad, de codicias amenazantes, y de una crueldad histórica que se cierne sobre el presente de sus protagonistas. Vale la pena.