“The Balconettes” en MUBI: sensualidad y violencia desde los balcones

Como en aquella hermosa novela de Perec, aquí la fachada de un edificio en Marsella es el escenario de diferentes acontecimientos: en sus ventanas, como pequeñas viñetas, presenciamos desde amoríos hasta crímenes. Y a partir de allí se desarrolla la trama de “The Balconettes”, centrada en tres mujeres jóvenes que, seducidas por un apuesto nuevo vecino, se dejarán llevar por sus impulsos, aunque el asunto no termine de la mejor manera. No hace falta revelar más del argumento de la cinta para comentarla y analizar sus logros y sobre todo sus falencias.

Lo primero que salta a la vista son sus influencias, subrayadas y hasta sobreexpuestas: el voyeurismo y las pesquisas entre balcones nos remiten automáticamente a un clásico como “La ventana indiscreta” de Hitchcock; el calor implacable del verano y los cuerpos sudorosos dentro de un barrio agitado por los acontecimientos hacen recordar a una cinta como “Do The Right Thing” de Spike Lee; los colores, vestidos y peinados femeninos son de corte muy almodovariano; y en su combinación de sensualidad y violencia se acerca a las formas de Quentin Tarantino (a quien le arranca incluso un tema que ya había utilizado, el “Down in Mexico” de The Coasters).

El gran problema es que esas referencias se terminan comiendo a la propia película. Se desbordan, se entremezclan, conforman un pastiche tan poco definido que provoca que pierda identidad. El tono tampoco ayuda: ese filón cómico y grotesco se siente excesivamente artificial, termina sofocando al espectador como el sol lo hace con los personajes. Noémie Merlant –quien dirige, escribe y actúa como una de las protagonistas– se aleja del perfil más bien dramático de anteriores papeles (o por los menos los que le conocíamos), en películas muy logradas como “Retrato de una mujer en llamas” o “Tár”, y da la impresión de que el humor no es particularmente el terreno donde mejor se desenvuelve.

También es cierto que “The Balconettes” contiene un discurso feminista, de liberación y confrontación contra la misoginia y el patriarcado, que asoma desde la primera hasta la última escena. En ese sentido, las tres protagonistas representan a tres tipos bastantes diferentes de mujer –la ‘cam girl’ desenfadada, la novia insatisfecha, la escritora tímida–, y cada una enarbola su exuberancia y sexualidad a su manera. No lo hacen mal, ciertamente. Pero ese componente de género (que involucra incluso casos de abuso) termina minimizado, hasta frivolizado, frente a sus disfuerzos de estilo, sus toscas emulaciones, y la vaguedad de sus pretensiones.

Calificación: 2.5 de 5.