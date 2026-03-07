Escuchar
La cinta ha sido nominada a cuatro premios Óscar, entre ellos Mejor Película y Mejor Actor (Wagner Moura).
Por Juan Carlos Fangacio Arakaki

Me animo a afirmar que el brasileño Kleber Mendonça Filho (Recife, 1968) está entre los pocos cineastas latinoamericanos contemporáneos de carrera realmente sólida, sostenida y coherente. Presencia habitual desde hace varios años en el Festival de Cine de Lima, hemos tenido la suerte de seguir de cerca la evolución de su filmografía: la sorprendente “El sonido alrededor” (2012), “Aquarius” (2016), “Bacurau” (2019), el documental “Retratos fantasmas” (2023) y ahora “El agente secreto”, que es sin duda su trabajo de mayor roce internacional, con cuatro nominaciones al Óscar. Si con ello se mide la consagración de un director, Mendonça Filho puede darse por consagrado.

