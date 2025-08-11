De política sí se habla en casa: nuestra crítica de la cinta peruana “Políticas familiares”

La película comienza con una conversación telefónica. Desde Pucallpa, una mujer llama a su hijo en Alemania –el cineasta Martín Rebaza– para informarle que su padre postulará al cargo de gobernador regional de Ucayali. Y que lo hará a través del partido Fuerza Popular, la agrupación liderada por Keiko Fujimori. El hijo le dice que no comparte la ideología del partido y que no está de acuerdo con la candidatura de su padre, pero su madre le señala en buena cuenta que, como familiares, deben apoyarlo. Y en cierta forma lo convence de volver al país.

La primera secuencia es una traslación de imágenes que marca el trayecto que hará el director para empezar a registrar la peculiar carrera política de su padre, Mariano Rebaza. De los paisajes nevados de Alemania pasamos a un recorrido en autos, trenes y aviones que, al ritmo de la música amazónica y por obra y gracia del montaje, desemboca luego en la selva peruana, en un territorio marcado por la calidez familiar y la agitación de una típica campaña electoral.

Rebaza Ponce de León acompaña con su cámara los mítines y pasacalles, las reuniones de coordinación y los paseos por mercados regalando polos y cajitas de fósforos. Su registro es el de la grabación casera, muy doméstica y de confianza, pero con la particularidad de estar inmersa en una contienda política. Si bien en varios momentos se lo oye expresando su discrepancia con la ideología fujimorista, el tono nunca es demasiado confrontacional o polemizador.

Lo mejor de “Políticas familiares”, sin embargo, es la presencia de Rosita –así, en diminutivo, como la llaman todos a lo largo de la película–: la madre del cineasta y esposa del candidato a gobernador, quien se convierte en la gran protagonista del documental. Su personalidad magnética, su carisma, y la convicción con la que asume el apoyo a la campaña (pese a que ella misma confiesa no comulgar con lo que representa el fujimorismo) acaparan la pantalla. Es una mujer frontal y protectora a la vez, que infla globos y va al mercado, que recorre caminos de tierra y cuida al nieto, todo a la vez.

Dentro de la estructura familiar más tradicional, esta mujer y madre es una figura aglutinadora y conciliadora. Y le confiere al documental de Rebaza su cariz más humano, incluso trascendiendo las motivaciones del fujimorismo, sus cuestionables fórmulas, y el populismo que explican el poderoso arraigo que aún tiene en la población después de tantos años (y a pesar de probados y confesos actos de corrupción y crímenes).

En un contexto en que la campaña electoral que se nos viene promete ser virulenta y polarizada, “Políticas familiares” parece hecha como un llamado a no confundir la tantas veces grotesca y perversa maquinaria partidaria con las personas comunes y corrientes –como Rosita– que están detrás, la mayoría de ellas no necesariamente movidas por la voracidad política, sino por lógicas necesidades y legítimos anhelos.

Calificación: 3.5 de 5