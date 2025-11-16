“Los nuevos monstruos”, la crítica de José Carlos Yrigoyen

El dibujante Josep María Bea decía que era imposible ilustrar los libros de H. P. Lovecraft, porque en sus libros cada lector creaba un monstruo propio a partir de su circunstancia cultural y psíquica. Los autores de “Nada humano sobrevive aquí”, antología a cargo del narrador Alexis Iparraguirre, le dan la razón en todo al creador de la inolvidable “Taberna Galáctica”. Cada uno construye su espectro particular, confeccionado con el desasosiego, el irrealismo onírico y demás patentes del escritor norteamericano que, tras la incomprensión inicial, ha generado un apreciable culto entre los lectores de todas las lenguas.

Iparraguirre reúne a doce narradores de distintas vertientes para cristalizar su selección, bajo la premisa de que en el Perú -como en Latinoamérica- quienes han reformulado a Lovecraft lo hicieron provocando que lo monstruoso fluya desde los márgenes hasta el centro racional y urbano, a diferencia de la estrategia de los relatos clásicos del maestro, que son exploraciones que surgen del orden hacia una periférica extrañeza. Y es verdad que esa proposición se cumple en la mayoría de los cuentos aquí reunidos. Si bien la antología no tiene altibajos demasiado pronunciados, hay un puñado de cuentos que destacan sobre el conjunto.

Uno de ellos es “Salchichas gratis” de Carlos Saldívar, cuyo escenario es una zona del extrarradio de Lima, donde dos muchachos experimentan una noche en que la enfermedad, lo teratológico y lo grotesco signan cada una de sus estancias hacia un destino insoportable. No es el mejor cuento del libro, pero resulta sin duda el más original y divertido. Hay una agilidad notable entre escena y escena, además de una estridencia perturbadora que se justifica plenamente a cada momento. Claudia Salazar nos regala “Paisaje de sueños”, velada denuncia contra el totalitarismo xenófobo, muy bien acondicionada en una pesarosa confesión que deriva en imagen apocalíptica y al mismo tiempo fiel a nuestro presente.

De todos los textos de “Nada humano sobrevive aquí”, el que mejor atrapa los motivos de Lovecraft y el que con más arrojo se encarama a su lenguaje recargado, de oscilaciones y fluctuaciones que desestabilizan al lector y le impiden cualquier pausa, es “Rey de las ratas” de Cristhian Briceño. El talento y la destreza de Briceño a estas alturas no están en discusión y este relato ansioso, delirante y de tétrico desborde lo demuestra en aquel clímax donde parecemos sumergirnos en un hondo Aleph de la desolación y el espanto.

“Beca para Innsmouth” de Aníbal Mayuri Hermijo (seudónimo del irreverente Francisco Marro) es una eficaz historia que se sirve de elementos históricos peruanos para inmiscuirse en las fauces de los horripilantes guardianes del mundo prehispánico. De provecho son, asimismo, “El viajero onírico”, de Jorge Casilla Lozano, bien desarrollada fabulación detectivesca, así como “Las estrellas del cielo” de Sophia Gómez Cardeña, subyugante relato donde el suspense marca la pauta sin tartamudeos. Mención honrosa para Poldark Mego, quien en “Los dados cargados” se exhibe como un autor imaginativo y con oficio. “Nada humano sobrevive aquí” recoge una rica cosecha que delata lo que sabíamos: mucho ocurre más allá del realismo en la narrativa peruana y solo hay que aguzar un poco la vista para comprobarlo.