Jessie Buckley y Paul Mescal en escena de "Hamnet".
Por Juan Carlos Fangacio Arakaki

Hay un contraste interesante en la escena inicial de “Hamnet”: vemos a Agnes (Jessie Buckley) moverse en el bosque con soltura, como un espíritu libre. Desde lejos la observa William (Paul Mescal), casi entre sombras, encerrado en una pequeña escuela rural donde dicta clases a unos pocos alumnos, con sensación claustrofóbica. En ese momento no se conocen, pero pronto lo harán. Agnes Hathaway y William Shakespeare están a punto de dar inicio a una vida de pasiones intensas y, sobre todo, dolorosas.

