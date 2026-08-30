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Resumen

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Bill Skarsgård en escena de "La negociación", ya en cartelera en el Perú.
Bill Skarsgård en escena de "La negociación", ya en cartelera en el Perú.
Por Juan Carlos Fangacio Arakaki

La verdad es que hace varios años que el estadounidense Gus Van Sant (Louisville, 1952) llevaba un rumbo errático, con algunos títulos muy discretos, olvidables o llanamente fallidos. Acaso fue “Milk” (2008), con Sean Penn, la última cinta destacable de un cineasta capaz de regalarnos películas de muy alta factura como “Drugstore Cowboy” (1989), “Mi Idaho privado” (1991), “Good Will Hunting” (1997) o “Elephant” (2003). Y es por eso que la sorpresiva aparición de “La negociación” en nuestra cartelera es una gran noticia (y su mejor trabajo en casi 20 años).

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RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.