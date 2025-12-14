“Un libro sobre los afectos”: la crítica del nuevo libro de Pedro Llosa Vélez

Cuando uno cierra “Los gatos mueren con los ojos abiertos”, surge la convicción de haber enfrentado el libro más emocional y cálido de Pedro Llosa Vélez (Lima, 1975), autor al que no se le puede reprochar la coherencia con que asume la tarea literaria. En efecto, desde sus primeras publicaciones Llosa cultiva, asiduo, ciertos temas y motivos que reaparecen en cada volumen como impulsados por la necesidad de aprehender con mayor precisión los entresijos de las relaciones humanas en las que sus personajes se debaten, aquellas donde la pérdida, el declive corporal y la derrota afectiva abren su cauce.

Fruto de los años es la destreza, a la que podemos llamar artesanal, hecha suya en estos cuentos por Llosa. Hay tres que me parecen muy por encima de lo que suele encontrarse en nuestro entorno. El primero, y el mejor, es “Flash-flash”, relato construido con una mirada al pasado plena de tonos empáticos, conocimiento y triste ironía. El paralelo entre el viejo tío de antecedentes secretos y el caballo que luego de una juventud mediocre alcanza la fama por su persistencia y velocidad podría parecer obvio, pero en manos de un cuentista como Llosa se convierte en eficaz fábula sobre el terrible paso de las cosas, la enfermedad deshumanizante y la compasión por los caídos en el vórtice del tiempo. Por momentos recuerda a algunas de esas estampas que Gerald Murnane confeccionó para “Una vida en las carreras”, bellísimo libro inclasificable sobre la soledad de los hipódromos.

También destaca “La belleza del océano”, historia instalada en el exilio holandés de un peruano que intenta adaptarse a la nueva y rígida realidad que ha elegido para labrar su futuro (cuestión que ya aparecía en un libro anterior, “Las visitaciones, 2015). La atmósfera indiferente, umbrosa, de las ciudades neerlandesas está cristalizada con trazos rápidos y esclarecedores. Lo mismo puede decirse de las trastiendas biográficas de los personajes, que, enlazadas, despliegan un cuento donde la suplantación de los vínculos familiares se engarza con el potente final de “Flash-flash”. Igual de satisfactorio resulta “Ya no hay nadie en el espejo”, donde cualquier arabesco narrativo es depuesto en favor de un desnudo monólogo contra la muerte y un glacial sistema médico que parece servir como intermediario de las parcas que, como decía Lihn, en este cuento “están por todas partes”.

Los tres textos restantes no desentonan, pero están un escalón por debajo de los mencionados. El relato que da título al libro recoge aciertos parciales acerca de las hondas implicaciones de los gatos en las precarias relaciones entre las personas, pero luego deviene demasiado ribeyriano, por tramos en exceso apegado a los giros reflexivos y humorísticos del autor de “Solo para fumadores”. En cuanto a “Sin fisuras” y “Nada que perder”, son casi epístolas que nunca se enviarán a sus receptoras -amores desmoronados por la tragedia o la desventura-, pero no consiguen trascender la anécdota, o, en el mejor de los casos, la congelada ilustración de una ruptura o un vacío. Pese a estas objeciones, estamos ante uno de los mejores libros de cuentos que han aparecido este 2025.