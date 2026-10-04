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Resumen

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“Cazaré lo nuevo señalando tu nombre”, de María Belén Milla.
“Cazaré lo nuevo señalando tu nombre”, de María Belén Milla.
Por José Carlos Yrigoyen

El trabajo de María Belén Milla cumple con el ideal de Pasolini: la armonía entre poesía civil y la formulación de un deseo siempre en guardia. Acata las directivas de Anne Carson: iniciar una historia compuesta por versos que parten de una certeza mayor y que, por eso mismo, se niega a cerrarse; hacer de ello conjunción sin fisuras entre historia y mito. Sigue las lecciones de Rodolfo Hinostroza: retroceder hasta la prehistoria y la luz del aminoácido más remoto para tomar impulso y aniquilar el presente con un poema que lo cuestiona y lo disuelve. Milla ha escuchado estas voces y de su procesamiento emerge la suya, vigorosa y resplandeciente. En su “Cazaré lo nuevo señalando tu nombre”, comprobamos lo que ya se perfilaba en sus libros anteriores: la consolidación de una de las autoras cardinales en este último cuarto de siglo de poesía peruana.

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